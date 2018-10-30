欲哭無淚 航警安檢閃失 出國參賽拉糖作品「浴火鳳凰」碎了

2018年10月30日 19:01 中時 陳麒全

倪女事後發文痛心。（翻攝臉書）

倪女在下午發文，希望事件就此落幕。（翻攝臉書）

一名賴姓拉糖老師30日在臉書「爆料公社」貼文指出，他的學生30日上午準備搭乘華航班機，帶著精心製作的拉糖作品前往韓國比賽，但在出境安檢時，安檢人員把學生的作品拿起來，重重的往地上一放，造成作品毀損，學生當場痛哭，引發上萬名網友關注，許多人跳出來為學生抱不平，並為學生加油打氣，更對安檢人員提出質疑，並要求航警局安檢大隊給個交代。

據了解，賴姓拉糖老師所說是學生是一名倪姓女子，她原訂搭乘30日上午7時50分的華航CI160班機，前往韓國參加「KWFC韓國釜山國際大賽」拉糖比賽，倪女是首次攜帶作品出國參賽，所以並不清楚隨手行李的尺寸限制，她的拉糖作品「浴火鳳凰」，裝置在高達6、70公分的透明壓克力盒子內，重量達18公斤，在辦理登機手續時，航空公司地勤表示，該作品無法隨身攜帶，為了作品能夠安全運送，倪女臨時多買一個機位放置作品。

倪女在出境安檢時，小心翼翼抱著重達18公斤的作品準備通過X機安全檢查，但因尺寸過大，無法通過出境區的手提行李安檢線X光機，所以現場協調後，由安檢人員及航空公司地勤人員陪同，改至報到櫃台托運行李用的X光機（孔徑較大）進行檢查，倪女親手提作品進X光機，卻因前面的行李有問題，安檢人員疑似未注意該行李是易碎的拉糖作品，把學生的作品拿起來，未特別注意要輕放，造成作品毀損，學生看到當場變臉痛哭。

倪女在事發後也在臉書心痛發文表示，沒日沒夜的心血就這樣瞬間全無，「一句對不起，你能賠我什麼？」、「你知道我看到我的心血從你手上毀掉的那瞬間，你能明白我有多痛嗎？」引發上萬名網友關注，許多人跳出來為學生抱不平，並為學生加油打氣，更對安檢人員提出質疑，並要求航警局安檢大隊給個交代。

航警局對此說明，因旅客不能進去該區域，所以搬動作品必須由安檢隊員操作，對於過程中不慎造成作品損毀，航警局與倪女協調，以新台幣2萬元和解金和解，雙方簽下和解書，倪女也改搭華航CI162班機前往韓國。

倪女在下午也在臉書發文，感謝航警局及航空公司的協助，也謝謝各界關注，並希望事情就此落幕，「他們也盡最大的誠意及禮遇處理，以及也跟相關單位達成和解，讓我可以順利再度踏上旅程。」倪女也表示，她將提著殘缺的鳥，看能否修補就聽天由命，她也勉勵自己要有運動家的精神、雖敗猶榮。

(中時 )