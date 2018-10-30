偏鄉有「選舉寒流效應」 吃飯送禮怕要去派出所解釋？

受到「選舉經濟寒流效應」波及，往常人氣鼎沸的梅子夢工廠賣場，雖還保有一定水準的人氣，但營業額卻已縮水減半。（沈揮勝攝）

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信義鄉梅子夢工廠賣場，去年中秋節禮品檔期單日營收超過百萬，今年只約50萬元。（沈揮勝攝）
信義鄉梅子夢工廠近幾個月人氣下滑一半。（沈揮勝攝）

信義鄉農會梅子夢工廠長期輔導農民，以創意行銷在新中橫打造產業奇蹟，每年大小節日，單日動輒營收百萬！但今年6月以來，整體營運僅約往常之半，總幹事黃志輝說，每遇選舉就常這樣，加上公教年改讓不少人消費縮手，盼選後生活盡快恢復常態、景氣回春。

黃志輝表示，選舉抓賄、波及消費，無論是候選人或「稍稍沾得到邊的親友」，訪友時攜帶伴手禮顧慮超多！以前張三、李四串門子，隨手帶罐茶葉或醇酒，是再自然不過的事；現在可就敏感，「空手到、兩串香蕉（雙掌空空）」，沒事避免惹塵埃。

黃志輝說，像是這次中秋禮品檔期，就真的被選舉打敗了！去年單日營業額破百萬，今年三天假期，單日平均50萬元，真的差很大。

30日中午前往梅子夢工廠洽談業務的水里鄉林姓業者表示，看來只好到布條、旗幟與便當業者，但布條、旗幟承製業者都在都會或人口稍多的市街區，這杯羹在偏鄉是分不到的；便當業則會排擠到餐館或麵店，本來想吃桌餐的，現在1個便當全打死，消費、產值全下拉。

他說，連3、5個朋友要上館子小酌都有所顧慮，就怕吃了一頓飯，還要被叫去派出所解釋；一個地方選舉弄得風聲鶴唳，這波「選舉經濟寒流效應」，不知何時回暖？

梅子夢工廠賣店店長、信義鄉長史強夫人鄭景馨則稱，包括常態舉辦的觀光、旅遊活動都受影響，譬如以往都在11月上旬啟動的「南投溫泉季」，今年也因選舉延到12月份才舉辦，整個11月形同旅遊消費空窗期。

而農會、鄉公所、社區、社團、老人會等，也都不敢帶人去出遊，旅遊業冷颼颼，期盼選舉投票後「寒流」解凍，恢復活絡。

(中時 )

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