慈善機構捐227萬　偏鄉學童有早餐吃

嘉邑行善團、台灣向心橋慈善會聯合捐贈227萬元，資助苗栗偏遠地區學童快樂早餐。（何冠嫻攝）

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社團法人嘉義市嘉邑行善團捐贈160萬，幫助縣府實行「學童快樂早餐試辦計畫」。（何冠嫻攝）
台灣向心橋慈善會捐贈67萬挹注苗栗偏鄉的「學童快樂早餐試辦計畫」。（何冠嫻攝）
到苗栗參加縣政會議的縣政顧問、前台北市長郝龍斌（中），大讚苗栗縣長徐耀昌（右）善用民間力量集資愛心早餐，照顧偏鄉學童。（何冠嫻攝）

社團法人嘉義市嘉邑行善團及台灣向心橋慈善會共捐助227萬，幫助苗栗縣政府執行偏遠地區的弱勢家庭早餐計畫，30日縣長徐耀昌在苗栗縣政顧問、台北前市長郝龍斌的見證下，代表接受並回贈感謝狀，向兩單位的慷慨解囊致謝。

徐耀昌日前率領縣府團隊拜會嘉邑行善團及台灣向心橋慈善會，盼兩慈善機構能幫忙實現「學童快樂早餐試辦計畫」。嘉邑行善團、台灣向心橋慈善會皆義不容辭答應，分別捐獻160萬與67萬元挹注早餐計畫。

「學童快樂早餐試辦計畫」結合學校及鄰近商家，提供早餐給偏遠地區中低收入戶及家庭遭逢變故等弱勢家庭的學童，為東河、汶水、象鼻、士林、南河、南埔、豐田、坪林、山腳、烏眉、同光、海寶及大湖等13國小，與南庄、獅潭、烏眉、大湖等4所國中，共17校的270位學童，提供168天早餐，讓他們能吃飽、提振精神學習。

30日徐耀昌頒發感謝狀與伴手禮致謝，並表示若試辦成功，將考慮明年酌編預算，結合愛心企業擴大辦理，造福更多學童。剛好來苗栗參加縣政會議的郝龍斌表示，徐耀昌將有限預算花在刀口上，更善用民間力量資助愛心早餐，讓偏鄉學童不輸在起跑點，他堅信，孩童能藉此保持正面態度生活，未來有能力也能回饋社會。

(中時 )

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