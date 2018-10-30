說好的沒買賣沒殺害呢？大陸取消對虎、犀產品禁令

大陸國務院同意虎、犀產品合法交易，同時嚴懲非法。但動保團體認為，開了合法的巧門，必然造成保育防線的崩潰。(圖/路透社)

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中時電子報

大陸決定，未來「將會允許在特殊情況下」，同意老虎和犀牛製品的交易，理由是「醫療用途」。動物保育人士稱，此舉將對保護瀕危動物的工作造成巨大的挫折。

CNN報導，大陸在去年底正式禁止象牙貿易，得到了保育團體的讚許，大家都同意此舉有助於拯救日益瀕臨滅絕的大象。然而在老虎與犀牛的保育卻出了破洞。大陸國務院在周一的一份聲明中表示「只要確定犀、虎製品來自是養殖動物，就可以用於醫學研究和治療」，聲明強調「虎骨、犀角會嚴格規定，由合格的醫生，並在國家中醫藥管理局認可的醫院裡合法使用」，但是這將打破了1993年北京簽定的「虎骨和犀牛角國際貿易禁令」，立即造成動保界的譁然。

2010年，世界中醫藥學會聯合會發表聲明稱，「沒有證據表明虎骨與犀角的醫學用途，以免不可取代性」，但儘管如此，虎骨與犀角仍然是搶手的物品，甚至有牧場在圈養老虎，以做為材料。

國際人道協會野生動物保育計畫的政策專家伊瑞斯．何(Iris Ho)在一份聲明中表示，北京的公告，等於是「開立了野生犀牛和老虎的死刑令」，他說：「這對我們正在進行的拯救物種免遭滅絕的工作，造成了毀滅性打擊，我們懇請中國大陸政府重新考慮。」

世界野生動物基金會（WWF）也呼籲北京收回成命，他們在一份聲明中表示，拯救該物種至關重要，對每個人類都是。

大陸國務院在聲明中表示，任何非法的犀牛和老虎產品交易都將受到「嚴厲打擊」，非法產品也將被沒收。但是動保人士表示，新的政策必將造成老虎和犀的浩劫，因為一但開放「合法的銷售」，必然造成需求增加，當供不應求時，「合法掩護非法」就一定會出現。

研究表明，全球野生犀牛的數量不到3萬只，盜獵又使這個數字大幅減少。老虎的生存也則更嚴重，2016年第三屆亞洲老虎保護會議的一報告稱，野生老虎估計只有3,890隻，至於大陸所圈養的老虎據信有數千隻，但是有些老虎養殖場的生存條件並不佳，經常被批評為「可怕」。

(中時電子報)

文章來源：China allows use of tiger and rhino products, infuriating wildlife activists

文章來源：China reverses ban on trade in tiger, rhino products

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