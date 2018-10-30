林青霞豪門婚姻狀態成謎 22歲愛女擁上億！百貨低調打工

林青霞的2個親生女兒邢愛林(左2)與邢言愛(右1)。(取自東網)

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中時電子報
除了正職外，邢愛林也不忘透過網頁招攬生意。(翻攝網路)
林青霞婚姻狀態成謎。(本報系資料照)

現年63歲的影壇大美人林青霞，今年9月被爆與身價百億的富商老公邢李㷧24年豪門婚姻破局，還拿走高達80億台幣的贍養費，至今林青霞方面仍未透過任何管道出面說明，婚姻狀況成謎。不過今日港媒就曝光林青霞2個女兒近況，她的22歲長女邢愛林小小年紀就擁有上億家產，3個月前更隱藏自己豪門千金的身分，在一家廣告公司擔任初階設計師，月薪約2萬港幣(約7萬9台幣)。

林青霞與邢李㷧離婚一事尚未確認，但她的2個女兒邢愛林、邢言愛就被港媒曝光近況，大女兒邢愛林剛從大學畢業，就擁有上億身家，包括21歲生日母親送她的一棟價值1.1億港幣豪宅，以及去年父親送她的2億多股思捷股份，約價值4億港幣。

不過邢愛林並未因此恃寵而驕，過著與常人一般的生活，被曝3個月前才隱藏自己豪門千金身份，在一家廣告公司擔任設計師，月薪約2萬港幣，讀大學時，她更在百貨公司擔任銷售工讀生，而當時也沒有人知道她就是林青霞的女兒。

林青霞另一個17歲女兒邢言愛，就是校園中的風雲人物，不僅曾在校內晚會上台演出，還幫校內刊物拍攝封面，完全繼承了母親表演天分跟美貌。

(中時電子報)

陸元琪數度哽咽淚崩 感謝黃韻…

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