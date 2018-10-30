嘉義》涂醒哲拒絕 市長選舉公民提問流局

2018年10月30日 19:20 中時 呂妍庭

公民團體組成聯盟，原計畫舉辦2018嘉義市長選舉公民提問活動，因市長涂醒哲拒絕破局，30日中正大學傳播學系副教授管中祥出面說明原委。（呂妍庭攝）

今30日上午公民團體代表出面說分明。（呂妍庭攝）

由20個團體組成的「2018嘉義市長選舉公民提問聯盟」原計畫舉辦「諸羅仙拼仙--2018嘉義市長選舉公民提問」活動，無黨籍市長候選人蕭淑麗、國民黨籍黃敏惠都表達參與願意，接受公民的質問及挑戰，卻因嘉義市長涂醒哲拒絕而破局，今30日上午公民團體代表出面說分明，中正大學傳播學系副教授管中祥指涂醒哲的缺席令人遺憾，也為嘉義民主聖地留下負面的印記，涂醒哲競選總部回應，表示競總的確有接到提問聯盟的提問要求，但雙方對於提問方式看法不同，以致於好事多磨，競總也甚感遺憾。

管中祥表示，9月開始接洽候選人，蕭淑麗一口就答應，黃敏惠原則答應，但希望涂醒哲能出席參與，涂醒哲第一次先說3分鐘回應太短，接著又說他只願意和黃敏惠同台辯論，或針對他個人提問，管中祥強調，嘉市第一次有這麼多公民團體合作要辦公民提問，就是希望市民能在同一時間跟所有候選人進行討論，在不違背初衷下，自然不會替特定個人或一組人抬轎。

管中祥甚至以2009年，涂醒哲曾邀請黃敏惠來辯論，還說身為一個市長候選人，不能夠只會握手，需接受公開辯論，不然就是汙辱、逃避選民知的權利，藉此提醒涂醒哲，「你2009年對別人的批評，不就在自己身上印驗？」，重申雖然此次市長選舉提問無法舉辦，但11月3日下午1點到5點，在舊嘉義市公所廣場前仍會舉行「2018嘉義人嘉己講！」公民論壇，向大眾說明我們對未來市政的看法，邀市民共同討論。

總部轉達涂醒哲說法，指民主選舉是候選人和選民的互動過程，從來就不是候選人單方面的自說自話或自我宣傳，候選人的訴求如果不合乎民意，就不會當選，施政如果不是民之所欲，再競選也不會連任，對部分公民團體的提問請求，涂醒哲一開始就展現「市長給問，而且要讓大家問到飽」態度，也邀公民團體進市政府，市長願意為他們特別撥出一段時間讓大家盡情發問。這個態度迄今未變，但涂醒哲釋出的善意一直沒有獲得回應。

涂總部表示，涂醒哲認為市政問題錯綜複雜，不是三言兩語、三五分鐘就可以解釋清楚，公民團體關心市政是好事，但只用簡單的幾個問題，要候選人在三五分鐘的時間內說明清楚，恐怕回答的內容也不夠成熟、負責。重申涂醒哲支持公民關心市政，希望公民團體對公共事務的關心，能夠形成各黨派共同接受的制度，要不然，登記有案的人民團體那麼多，大家都說他是公民團體，都要來問市長，恐怕無人可以消受。

涂醒哲競選總部指出，民主政治重視民意也尊重制度，涂醒哲與公民團體理念相同、方法有別，很可惜沒能在短時間內就在執行面取得共識，涂醒哲如順利當選連任，仍歡迎公民團體關心市政，會繼續與公民團體對話。

(中時 )