陳家古早味香菇肉羹 庄腳人的幸福食堂

陳家古早味香菇肉羹料好實在，都是當天手工現煮現做，在台南後壁賣了33年，是農家人鍾愛的道地好滋味。（莊曜聰攝）

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陳榮茂、莊素耐夫婦經在後壁經營小吃攤33年，招牌的香菇肉羹都是當天新鮮現做，肉羹由魚漿包裹豬後腿肉，手工製作Ｑ彈爽脆，很受鄉親歡迎。（莊曜聰攝）
陳榮茂、莊素耐夫婦經在後壁經營小吃攤33年，招牌的香菇肉羹都是當天新鮮現做，配上肉燥飯或加入油麵、意麵，大碗滿足，以中藥熬煮的滷味也是一絕。（莊曜聰攝）

陳榮茂、莊素耐夫婦在台南後壁經營小吃攤，招牌的香菇肉羹用料扎實豐富，每天早上現切現做，肉羹以魚漿包裹後腿肉，都是手工製作，淋上加了香菇、紅蘿蔔、高麗菜、黑木耳、筍絲的羹湯，美味讓人吃了難忘，配上肉燥飯或加入意麵、油麵，飽足感百分百，也成為後壁農村的知名美食小吃、農民心中的「幸福食堂」。

台南後壁是知名的米倉，傳統農村聚落的特性，要在鄉下做生意並不容易，老闆陳榮茂原本在彰化知名的機車零件廠上班，30歲時回到故鄉台南，在妻子莊素耐老家後壁開起了小吃攤，夫妻倆苦熬了7年，生意才漸入佳境，33年時間過去，現在老店已經遠近馳名，假日還有遠從台北南下嘗鮮的客人。

店裡招牌的古早味香菇肉羹用料豐富，很像阿嬤時代辦桌時才能吃到的羹湯，滿滿的配料，有香菇、紅蘿蔔、高麗菜、黑木耳、筍絲，手工切絲很大氣，讓口感更為豐富，製作肉羹更是大工程，每天一大早就要打魚漿、將豬後腿肉切塊，包裹後再下熱水燙熟，香味撲鼻，上桌前再淋上熱湯，肉羹吃起來Ｑ彈有勁不軟爛，越咀嚼越是鮮甜，讓人驚豔。

配合農村生活的作息，店家早上7點就開店，一直到中午賣完為止，不起眼的店面，上門的客人卻是絡繹不絕，除了正餐時間人潮滿滿，還有忙完農事就來吃點心的農民，舀羹湯的手很難閒得下來，王姓常客說，陳家的香菇肉羹誠意十足，「吃飽又吃巧」，還有用中藥熬煮的滷味也是一絕，店家還很貼心，插秧、收割的農忙時期都不休假，讓農民餓了就有得吃，真的是「歡喜心做功德」。

店名：陳家古早味（阿茂）香菇肉羹

地址：台南市後壁區頂長里41之6號

營業時間：上午07：00～下午13：30（賣完為止）

電話：（06）6622460

公休：周三（農忙時期不休息）

價格：香菇肉羹　特大：50元　大：40元　小：30元

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