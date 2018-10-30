金庸驚傳病逝香港 享壽94歲

2018年10月30日 19:10 中時電子報 吳玫穎

金庸小說封面。(本報系資料照)

筆名金庸的知名作家查良鏞，曾創作出《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《笑傲江湖》、《鹿鼎記》等膾炙人口的武俠作品，今晚傳出他病逝香港養和醫院，享壽94歲。

金庸不僅在文學界佔有一席之地，也曾涉足媒體業，他1959年與友人創辦香港《明報》等報刊，還設立明報出版社與明窗出版社，1991年明報集團香港上市後，他退出報業管理層，於是他從此去周遊列國、教書、靜修、遊山玩水、研經，他在1991年的《資本雜誌》的《九十年代香港華人億萬富豪榜》名列中排第64位，他亦被譽為文人致富的典型例子。

金庸的作品以小說為主，也寫有政論、散文等。他自1955年的《書劍恩仇錄》開始至1972年的《鹿鼎記》正式封筆，共創作了15部長、中、短篇小說，長篇小說幾乎每隔十年就會掀起一股熱潮。最早期金庸熱是從港澳開始，接著延燒到台灣，其後是在中國大陸造成影響，可說金庸熱潮燃燒至整個華語圈。近年來金庸作品也被翻譯成日文等其他文字。

去年金庸兒子查傳倜受訪，也提及父親近況，他透露金庸近年主要在家休養，身體健況狀況不錯，平常會坐著看電視，只是老人家多在臥床休息較多，更透露小時候曾看父親寫作，「小時候我會替爸爸買香菸，他寫作時整個房都會煙霧瀰漫，房間放滿參考書如地理書、少林武功等。」

更有傳金庸為了使得讀者易於分辨，其中14部小說作品書名的第一字可湊成一副對聯，「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」。不過金庸否認此說法，笑稱他當寫完一部作品，根本不知道會不會寫第二部。

(中時電子報)