中市教育局推動學校午餐6大政策 守護校園食安

台中市教育局推動學校午餐6大政策，守護校園食安！（陳世宗翻攝）

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陳世宗
教育局落實禁止基改食物進入校園政策，推動讓孩子們吃得健康、安全、安心。（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局為保障台中市學生午餐安全及品質，特推動6大政策，包括「5元加碼補助」、「學校午餐採用四章一Q食材」、「6+4元水果與副食品補助」、「三層品管及工作制度化」、「深耕校園食農教育」、「弱勢學生全年午餐免煩惱」，守護學生在校吃得衛生又健康。

教育局表示，營養午餐5元加碼補助政策方面，台中市從104學年度起推動，每年編列經費2億5,000萬元，補助就讀市立學校學生每生每餐5元，鼓勵學校午餐使用在地食材、有機蔬菜，並要求增加午餐菜單變化性及食材精質度。根據107學年度資料顯示，在地食材已在台中市學校午餐中廣泛使用，使用有機蔬果達300校，佔全市學校數92.31%，創造家長、學生、台中市農業三方多贏局面。

「學校午餐採用四章一Q食材」部分，台中市為強化午餐營養品質及食材安全管理，從105學年度第2學期起率先參與中央「學校午餐採用四章一Q食材」試辦計畫，106學年度全面推動學校午餐選用四章一Q食材，包括CAS有機農產品標章、CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷認證標章、吉園圃標章及台灣農產生產溯源(QRCode)。

學校每日將四章一Q食材使用情形登錄至「校園食材登錄平台」，教育局安排專人進行線上檢核，提供透明化的午餐供應及食材追溯相關資訊。「6+4水果補助，實踐吃在地食當季」方面，為增加學生營養攝取均衡性，市府編列專款補助市立國中、小學生午餐水果補助費每生每週6元，讓學校採買品質優良水果；從106學年度起，並由農業局挹注農業發展基金經費，補助每生每週4元的水果或副食品，鼓勵學校午餐採用在地水果或乳品、豆漿等副食品。

「安心午餐券照顧弱勢」方面，為讓弱勢學生於放假期間也能受到妥善照顧，教育局首創「寒暑假暨例假日安心午餐守護網絡」，結合7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商、楓康超市及家樂福量販門市6大通路業者，弱勢學生可持安心午餐券至市內約1,336個門市兌領餐食；此外，結合社會局推動「愛心守護站」政策，讓確有急需的孩子，可至超商門市兌換熱食及餐飲，適時介入服務，透過超商啟動後續關懷機制，即時引進社政系統支援，建構「用心守護、愛無界限」守護網絡。

教育局強調，根據台灣環保聯盟今年9月所公布的2017年度22縣市環保施政評量報告指出，在禁止基改食物進入校園政策上，各縣市多依「學校衛生法」第23條辦理，台中市更自行訂定「台中市學校午餐自治條例」，落實禁止基改食物進入校園政策，推動讓孩子們吃得健康、安全、安心。

(中時 )

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