國造潛艦新目標：一舉數得的絕氣推進系統

2018年10月30日 19:17 中時電子報 盧伯華

以色列獲得首艘海豚級AIP潛艦

台灣進行潛艦國造已擾攘了許多年，直至今年才傳出將與美商就造艦方向定案。台灣在進行國造潛艦時以較具前瞻性的眼光學習開發相關技術，已是國人共同期望，有鑑於近幾年全球潛艦發展方向已有較大改變，各國皆關注以絕氣推進 (Air-IndependentPropulsion, AIP) 技術建造價廉物美的潛艦，甚至己超過半世紀未建造常規潛艦的美國都考慮重啟生產線，國軍對此一趨勢應善加掌握並積極促其實現。

美媒《國家利益》不久前才在一篇題為《以柴電潛艦嚇阻中國：海軍為什麼應該在亞洲部署柴油潛艦》的文章指出，潛艇與戰艦這些武器是政治決心和意圖的象徵，它們可以鞏固聯盟並嚇阻敵意蠢動。美國雖多年未建常規潛艦，但在和平時期就算沒有昂貴的核動力潛艦，部署小型常規潛艦也能在亞洲大陸沿海航道上發揮具備匿縱與機動特性的威嚇作用。

文章指出，日本的「蒼龍」級潛艦就是很好的例子，它是目前全球最優秀的常規潛艦（柴油電力），但造價只有美國「維吉尼亞」級核動力潛艦的2成。中國大陸也早就看清這個問題，因而在建造核潛艦時也同時發展常規潛艦，尤其是大力發展並部署「元」級的AIP潛艦，性能已接近德國212潛艦水準。

最近幾年美國經常出現恢復建造常規潛艦的聲音，其所持論點並非恢復柴電潛艦，而是著眼於AIP潛艦的技術發展已漸趨成熟，其效能與造價比例極具吸引力，更符合現代戰術發展的要求。

同樣在《國家利益》網站上，最近發表題為《海軍的問題：是否該建造AIP潛艦？》文章則指出，過去十年潛艇絕氣推進技術在世界各地快速發展，它可能使得小型而價廉的常規潛艦具備制衡大型而昂貴核潛艦的能力。

文章表示，AIP技術在二戰期間便已在納粹德國出現，但僅止於實驗階段。二戰之後，英、美、蘇都曾深入研究，但最後因為核動力的出現而遭擱置。

廿一世紀開始後，技術融合趨勢促使全球幾個潛艇生產商開始開發實用性的AIP系統。法、德、日、瑞典和中國也建造了有AIP功能的船隻，某些國家甚至將潛艇出口。新的AIP技術可以讓潛艦不用浮上水面就可以為電池充電，因此能大幅延長潛在水下時間。目前大約有3種設計：封閉循環蒸氣渦輪（法國）、史特林循環引擎(日本、瑞典、中國)、燃料電池式（德、法、俄、印度）。

AIP潛艦最大的優點是可以直接植入舊有的柴電潛艇中使用，德、俄、瑞典、日本都已經開始進行改裝，從成本效益來說，這種改裝有超高的吸引力。新造的潛艦使用這種技術就更多了，包括德國、瑞典、日本、法國、印度、西班牙、葡萄牙、俄羅斯，中國大陸現有15艘元級AIP潛艦，另有5艘正在建造中。

文章指出，在某些條件下，AIP潛艦可以運用長時間的耐力與靜音來進行埋伏，只要有良好的情報系統，也能對敵方海軍進行短中期監視。在較淺的水域──例如台灣周邊的亞洲大陸棚──也能對大型核動力潛艦形成足夠的威脅。

由於台灣潛艦國造時必須仰賴美國技術支援，雖然美國自1959年以來未再生產常規潛艦，但美國是燃料電池技術的領導者，同時具有強大的造艦技術，因此美國建造商可能傾向採用這種技術。

總之，建造AIP潛艦在對大型核潛艦或水面艦艇有更大的嚇阻力，在造艦過程中可以同時提升台灣相關工業的技術水準，選用一個全新而且較有可能獲得的技術方向將有加乘的效果。

(中時電子報)