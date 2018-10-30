「台中先行 智慧遊中台灣」觀光4.0新策略 台中邁向下個觀光黃金期！

2018年10月30日 19:37 中時 陳世宗

台中市政府觀光旅遊局30日舉辦「台中與中台灣觀光業如何從2.0邁向4.0發展策略座談會」，吸引超過80位中台灣觀光相關產、學界及公協會代表共襄盛舉。台中觀旅局長陳盛山、東海大學榮譽講座教授容繼業共同引領中臺灣觀光菁英，從旅客服務、政府治理、產業發展、整體應用等面向，研討智慧旅遊趨勢下的整體觀光策略，期望為臺中與中臺灣觀光發展擘劃前瞻性藍圖。

在台中市長林佳龍大台中123政策方略下，陳盛山局長過去4年整合推動「中進中出」國際入境旅遊模式，執行「國際接軌」與「國旅深化」併進策略，已成功新增20個航點，順利開拓5個首都航線，台中國際機場國際旅次運量成長近3成，住宿新設立近120家，住宿人次成長超過百萬，大幅提升臺中國際能見度。

陳盛山也整合台中與中台灣觀光業者共推2018花博600萬人次留宿計畫，預計花博期間能將新臺幣200億以上觀光消費產值留在台中與中台灣，持續擴中台灣區域觀光旅遊量能。

陳盛山表示，在中進中出的架構下，觀光2.0深度目的地旅遊與觀光3.0體驗旅遊已為台中及中台灣達成國際引客引流的政策目標；在此基礎，台中與中台灣如何順應智慧旅遊發展趨勢？邁向觀光4.0階段，端賴產、官、學、研共同集思廣益，思考未來面對的課題與挑戰。

台中觀旅局初擬「台中先行 智慧遊中台灣4.0觀光藍圖」架構，以「佈局國際 深化台中味」、「全域觀光 整合旅遊資源」、「加值服務 革新旅遊環境」3大方針目標。

邀請重要講者包括雄獅集團寶獅旅行社黃信川總經理、台中市好禮協會陳順彰理事長、東海大學原友蘭教授及國立台中教育大學王志宏教授等專家學者，全方位探討觀光議題，並分享給政府部門新型態治理及產業升級發展創新思維；期盼透過產、官、學界的經驗交流，為台中及中台灣觀光由3.0邁向4.0進程，帶來更多元的實證探討。

座談會由陳盛山局長與容繼業教授共同總結，針對台中與中台灣觀光4.0階段的智慧旅遊發展提出四大觀光戰略：1、建構台中及中台灣動態旅遊資訊平台(旅客服務端)，2、掌握大數據及開放資料，進行先進決策與數位治理(政府治理端)，3、引導產業創新，建構智慧觀光加值服務 (產業發展端)，4、資通技術整合運用，強化智慧旅遊體驗 (整體應用端)。座談結論獲現場產、官、學、研菁英正面肯定。

(中時 )