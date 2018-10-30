2018年10月30日 19:22 中時 柯宗緯

夢時代周年慶攜手哆啦A夢，搶攻21億業績。（柯宗緯翻攝）

夢時代周年慶攜手哆啦A夢，搶攻28億業績。（柯宗緯攝）

高雄夢時代與統一時代百貨高雄店周年慶11/1~28日開打，祭出全館滿5千送5百外，可抽iPhone Xs Max，並有機會與法國型男主廚法比歐共進下午茶。更令人期待的是，跨海邀集重量級巨星哆啦A夢加持，推出超萌來店禮，搶攻萌經濟商機，周年慶檔期上看21億業績，目標較去年成長5％。

要搶多拉哆啦A夢來店禮的民眾，手腳可得快！據夢時代統計，會員來店禮時常推出首日兌換率就近8成，今年超級週年慶特別與「哆啦A夢」合作，運用活潑可愛的畫風，搭配經典祕密道具主題，打造耳目一新的系列限量贈品。

只要憑當日同會員卡號消費滿500元發票加價20~30元現金或扣除指定點數，即可換購秘密法寶後背包(11/1-4)、好朋友透明自動傘(11/8-11)、未來道具休閒椅(11/15-18)與神奇極細保溫瓶(11/22-25)等創意實用的來店禮，喜愛蒐藏哆啦A夢的民眾，千萬別錯過。

兩館指定品牌合併消費滿5,000元送500元特別券，首七日(11/1-11/7)滿6,000元再加贈100元特別券，憑兩館指定品牌消費滿3,000元發票，還可參加抽獎。

「夢幻清單大解密」以多樣多量的獎項為原則，包含10台64GB的iPhone Xs Max、5台Roomba 895掃地機器人，最特別的是，將抽出80名幸運粉絲和「甜心主廚-法比歐」一起作甜點。

夢時代表示，周年慶期間還引進新馬辣、壽司郎、果然匯、開飯、虎次、大戶屋、DONQ等排隊人氣美食。餐飲業績可望成長達10%以上，其他如化妝品、家電、服飾亦將是帶動週年慶業績的主要業種。

(中時 )