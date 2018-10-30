走鐘版「延禧攻略」 創世台中院變裝募發票

2018年10月30日 19:24 中時 黃國峰

創世基金會台中院員工，30日cosplay「延禧攻略」清宮劇人物，到南屯市場募集發票。（黃國峰攝）

創世基金會台中院員工，30日cosplay「延禧攻略」清宮劇人物募集發票，民眾歡喜捐發票。（黃國峰攝）

萬聖節前夕，創世基金會台中院募發票搞怪無極限，30日台中院長陳韋龍帶領員工，上演走鐘版「延禧攻略」一個個扮成皇帝、皇后、貴妃與太監們走進南屯市場募集發票，受到買菜民眾的高度注目，歡喜捐出身上發票，度過一個有趣又充滿愛心的萬聖節。

一路上創世台中分院長陳韋龍，黃袍加身扮演「錢龍帝」，與「黃太厚」捧著發票箱，「嫌妃」「餵英落」「負衡」等後宮妃嬪、太監們一路跟皇帝出巡，吆喝著「不給發票就搗蛋」口號，搞怪造型，讓市場裡的婆婆媽媽笑得合不攏嘴，開心掏出發票來捐贈，也有的沒發票，隨手10元、一百元就捐出來。

院長陳韋龍表示，創世基金會推動「順手捐發票」愛心運動已25年，但近年來政府推千萬獎金、電子發票以及景氣低迷，讓創世募得的發票量日漸減少，與最高峰相比，衰退近4成，光是今年前兩季，發票中獎金額減少近700萬元，造成不小衝擊。

陳韋龍接著說，但院內目前安養30位植物人，到宅服務127個家庭，服務需要經費，這次利用萬聖節及熱門的清裝劇正夯，院內員工變裝搞怪劇內人物，呼籲民眾用最沒有負擔的方式幫助植物人，也歡迎各店家、公司、機構索取並設立發票箱。

(中時 )