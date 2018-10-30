瑪利亞發表重度溝通障礙者APP　ACC溝通50＋

2018年10月30日 19:36 中時 黃國峰

瑪利亞基金會30日發表「ACC溝通50＋」APP，由計畫主持人語言治療師李琇菁（左起）、軟體工程師育瑋、照顧老師劉美珍及重度溝通障礙者阿宏（前）共同發表。（黃國峰攝）

傳統重度溝通障礙者溝通輔具（左）與瑪利亞愛心家園「ACC溝通50＋」APP（右）的比較。（黃國峰攝）

重度溝通障礙者，如何與照顧者溝通？瑪利亞基金會醫療復健團隊與雲端整合發展室工程師們，經4年的努力，30日發表貼近實際服務的「ACC溝通50＋」APP，它是華語唯一僅透過50個常用詞彙，即可達到與重度溝通障礙者80％的溝通功能之應用軟體。

有多重障礙的22歲阿宏，口不能說，他示範利用這套系統，只要伸手點選想要的詞彙就能表達其內心所想要的答案，甚至還可利用這套APP簡單的聊天，以前摸耳朵就表示「對」，揮手就表示「不是」，經常認為別人不理解，就從輪椅上滑下來，把手腳都縮起來的發脾氣。現在的他可以透過這50個常用詞彙和人雙向溝通，整個人都變得開朗起來了。

「AAC溝通50＋」APP是由瑪利亞基金會醫療復健團隊李琇菁語言治療師擔任計畫主持，結合雲端整合發展室工程師經過近四年教學現場的試用與修正，共同設計出貼近實際服務的APP。李琇菁指出：以往溝通輔具大都是早已設定好的字卡，且只能知道溝通輔具上圖案的內容，但卻無法真正傾聽屬於阿宏心中最真實想要在延伸想法，而且大多數的溝通軟體詞彙內容高達3000字，中重度障礙者無從搜尋，並不適合使用。

瑪利亞基金會「AAC溝通50＋」APP，是目前華語唯一僅透過50個常用詞彙即可達到重度障礙者80％溝通功能的應用軟體，將於2018年11月25日舉辦第一場「AAC溝通50＋」APP研習會，提供實際操作APP的機會。「AAC溝通50＋」APP定價1200元（含免費訓練工作坊），歡迎各界至瑪利亞基金會官網報名。

(中時 )