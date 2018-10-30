瑪利亞發表重度溝通障礙者APP　ACC溝通50＋

瑪利亞基金會30日發表「ACC溝通50＋」APP，透過這套APP，重度障礙者可經由點選平板上的圖案與他人溝通。（黃國峰攝）

友善列印
中時
瑪利亞基金會30日發表「ACC溝通50＋」APP，由計畫主持人語言治療師李琇菁（左起）、軟體工程師育瑋、照顧老師劉美珍及重度溝通障礙者阿宏（前）共同發表。（黃國峰攝）
傳統重度溝通障礙者溝通輔具（左）與瑪利亞愛心家園「ACC溝通50＋」APP（右）的比較。（黃國峰攝）

重度溝通障礙者，如何與照顧者溝通？瑪利亞基金會醫療復健團隊與雲端整合發展室工程師們，經4年的努力，30日發表貼近實際服務的「ACC溝通50＋」APP，它是華語唯一僅透過50個常用詞彙，即可達到與重度溝通障礙者80％的溝通功能之應用軟體。

有多重障礙的22歲阿宏，口不能說，他示範利用這套系統，只要伸手點選想要的詞彙就能表達其內心所想要的答案，甚至還可利用這套APP簡單的聊天，以前摸耳朵就表示「對」，揮手就表示「不是」，經常認為別人不理解，就從輪椅上滑下來，把手腳都縮起來的發脾氣。現在的他可以透過這50個常用詞彙和人雙向溝通，整個人都變得開朗起來了。

「AAC溝通50＋」APP是由瑪利亞基金會醫療復健團隊李琇菁語言治療師擔任計畫主持，結合雲端整合發展室工程師經過近四年教學現場的試用與修正，共同設計出貼近實際服務的APP。李琇菁指出：以往溝通輔具大都是早已設定好的字卡，且只能知道溝通輔具上圖案的內容，但卻無法真正傾聽屬於阿宏心中最真實想要在延伸想法，而且大多數的溝通軟體詞彙內容高達3000字，中重度障礙者無從搜尋，並不適合使用。

瑪利亞基金會「AAC溝通50＋」APP，是目前華語唯一僅透過50個常用詞彙即可達到重度障礙者80％溝通功能的應用軟體，將於2018年11月25日舉辦第一場「AAC溝通50＋」APP研習會，提供實際操作APP的機會。「AAC溝通50＋」APP定價1200元（含免費訓練工作坊），歡迎各界至瑪利亞基金會官網報名。

(中時 )

走鐘版「延禧攻略」 創世台中院… 國民美食臭豆腐 營養師教你健康…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。