桃園山原市議員選舉首見非泰雅族人挑戰市議員席位

2018年10月30日 19:26 中時電子報 綜合報導

桃園市本屆市議員選舉第一次有非泰雅族人參選挑戰市議員席位，山地原住民市議員登記參選人共計8位，排灣族的青年簡志偉，是其中僅有的一位非泰雅族參選人。簡志偉表示，山地原住民不像平地原住民絕大多數是阿美族，而且平原參選及選出的市議員也皆為阿美族，但山地原住民有許多為數不少的族群，像排灣族、布農族、太魯閣、魯凱族、賽德克、賽夏族、鄒族等許多族群，所以基於族群代表性與公平性問題，應該要有一席來代表其他山地原住民族群，作為他們在市議會的代言人。

據觀察現在40歲以下的年輕人其實不會去區分是什麼族別，也較沒有明顯的政黨傾向，在投票選舉中主要是看候選人的條件與所提出的方向理念是否能吸引認同。作為青年參選人，簡志偉表示能夠感同身受青年朋友所面臨的問題，因為自己本身也正面對一樣的問題，例如在都市生活居住就業大不易、孩子的教育、長輩的安養照顧、文化語言的傳承學習等等，認為青年人是一個家庭安定的力量，更可以是改變未來的希望，如果青年在這個城市有很好的發展，經濟就能獲得改善，就有足夠的能力培育好孩子，長輩也可以得到較好的安養照顧。

圖片來源：簡志偉 提供

這次選舉即將於11月24日投票選出3位山地原住民市議員，比上屆增加了1席市議員席位，簡志偉希望能夠代表都市山原以及青年爭取這增加的1席，進入市議會為其發聲代言。據統計移居都市就學、就業、生活發展的山原鄉親超過全市山原人口2/3，且桃園市已是全國都市原住民人口最多的城市。候選人簡志偉表示這增加的一席市議員席次應該留給都市山地原住民，這也是他走訪各區族人們共同的心聲，基於這些原因而勇敢站出來爭取這一席服務的機會。簡志偉即將在11/3星期六下午成立競選總部，邀請歡迎鄉親族人來一起歡聚給予指導鼓勵，原住民的選舉也要像我們的文化精神般的歡樂、和諧、互助，共同在這個城市努力生活、相互扶持，一起開創歷史新頁、為更美好的未來攜手打拚。

(中時電子報)