萬聖節同歡 侯友宜陪劉美芳搞鬼變裝

2018年10月31日 07:20 中時 王揚傑

國民黨新北市議員劉美芳在萬聖節前夕舉辦變裝走秀派對，邀請市長候選人侯友宜參加，現場除了和小朋友一起唱跳，還應景發給小朋友糖果。（王揚傑攝）

萬聖節前夕，國民黨板橋趨勢議員候選人劉美芳和板橋幼教後援會集合了百餘名家長與小朋友，裝扮成各種鬼怪、卡通等造型，闖進市長候選人侯友宜的競選總部，向侯友宜嗆聲「不給糖，就搗蛋！」，扮成卡通造型「神捕侯」的侯友宜也開心發給每位小朋友糖果。

昨（30日）晚6時30分，「神捕侯」侯友宜與扮成神力女超人的劉美芳一同進場，先和所有家長及小朋友開心唱跳，接著讓小朋友向侯友宜提問，一位小妹妹天真問侯「喜歡看什麼卡通？」侯友宜當場被考倒，楞了一會兒才老實回答，他雖沒有看卡通，但知道「巧虎」，小朋友馬上童言童語和他講起巧虎，引來現場一陣笑聲。

劉美芳在旁笑著說，以前她阿公也是刑警，記得小時候要是不乖，大人總會說要叫警察把你抓走，現在的小朋友膽子真大。

隨後侯友宜與劉美芳輪流發給現場每位小朋友糖果，祝小朋友們萬聖節快樂。最後，為了讓每位小朋友們能夠展現自己精心的裝扮，逐一上台走秀，吸血鬼、鋼鐵人、機器恐龍等個個模樣可愛，台下家長們的閃光燈閃個不停，大家都度個一個愉快的萬聖節前夕。

板橋幼教後援會會長羅英弘表示，這次活動一方面讓小朋友過節，一方面也表示幼教界對侯友宜和劉美芳的相挺支持，再者也為競爭激烈的選戰增添輕鬆愉快的另一面。

(中時 )