精品香氛ROCHAS登台 羅莎小姐展巴黎魅力

2018年10月30日 20:12 中時 吳娮翎

ROCHA羅莎小姐淡香水90ml，3100元。（ROCHAS提供）

女星鬼鬼出席ROCHAS羅莎小姐淡香水上市記者會。（ROCHAS提供）

去年在韓國上市熱賣的法國近百年香氛品牌ROCHAS巴黎羅莎，台灣搶先日本，成為亞洲第二個進駐的市場，羅莎小姐淡香水Mademoiselle Rochas體現法國女孩才有的青春洋溢以及90後巴黎女孩的時尚精神，女星鬼鬼分享巴黎女孩玩香精神。

ROCHAS在韓國因為代言人為知名女團EXID團員哈妮而在韓國被稱為「哈妮香水」，品牌首支香氛作品羅莎小姐淡香水帶有綠意花香麝香調的香氛，由4位女性調香師共同完成，靈感取自ROCHAS輕盈飄逸的連衣裙，通過香調展現出ROCHAS品牌特性，時尚又俏皮、精緻而自信、巴黎浪漫。

瓶身是簡約優雅的圓弧型，但可以在細節當中品味出她來自高級時裝品牌的魅力，瓶身的條狀圖紋便是效法ROCHAS在時裝設計中最喜歡採用的條狀波紋，瓶頸的部份則代表著巴黎女孩的粉色領結，這也是法國女性脖子上必備的配飾，香水瓶內裡也可見粉紅色的Frenchic! 字樣，香水廣告更請來女星Noémie Schmidt完美演繹羅莎小姐，展現羅莎小姐的坦率與俏皮魅力。

(中時 )