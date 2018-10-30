精品香氛ROCHAS登台 羅莎小姐展巴黎魅力

以巴黎女孩為發想 ROCHAS推出羅莎小姐淡香水。（ROCHAS提供）

友善列印
中時
ROCHA羅莎小姐淡香水90ml，3100元。（ROCHAS提供）
女星鬼鬼出席ROCHAS羅莎小姐淡香水上市記者會。（ROCHAS提供）

去年在韓國上市熱賣的法國近百年香氛品牌ROCHAS巴黎羅莎，台灣搶先日本，成為亞洲第二個進駐的市場，羅莎小姐淡香水Mademoiselle Rochas體現法國女孩才有的青春洋溢以及90後巴黎女孩的時尚精神，女星鬼鬼分享巴黎女孩玩香精神。

ROCHAS在韓國因為代言人為知名女團EXID團員哈妮而在韓國被稱為「哈妮香水」，品牌首支香氛作品羅莎小姐淡香水帶有綠意花香麝香調的香氛，由4位女性調香師共同完成，靈感取自ROCHAS輕盈飄逸的連衣裙，通過香調展現出ROCHAS品牌特性，時尚又俏皮、精緻而自信、巴黎浪漫。

瓶身是簡約優雅的圓弧型，但可以在細節當中品味出她來自高級時裝品牌的魅力，瓶身的條狀圖紋便是效法ROCHAS在時裝設計中最喜歡採用的條狀波紋，瓶頸的部份則代表著巴黎女孩的粉色領結，這也是法國女性脖子上必備的配飾，香水瓶內裡也可見粉紅色的Frenchic! 字樣，香水廣告更請來女星Noémie Schmidt完美演繹羅莎小姐，展現羅莎小姐的坦率與俏皮魅力。

(中時 )

國民美食臭豆腐 營養師教你健康… 日系美妝DHC攜手三麗鷗 推限定版…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。