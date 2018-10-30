邱素貞獲水噹噹排舞隊力挺問鼎連任

市議員邱素貞獲水噹噹排舞隊力挺問鼎連任，讓緊繃選情氣氛，頓時輕鬆不少！（陳世宗攝）

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陳世宗

尋求連任的台中市議員邱素貞，馬不停蹄拜票，由她所創立的「水噹噹排舞隊」成員，特別編舞練習，30日前往服務處，用整齊的舞步、抖擻的精神，搭配一首首輕快動聽的歌曲，祝她高票當選，讓緊繃選情氣氛，頓時輕鬆不少。

市議員邱素貞表示，為鍛鍊身體，讓心情開朗，她於2001年1月成立水噹噹排舞隊，初期共有27人參加，經過8年時間，目前團員有24人，希望更多的人藉由這項運動獲得更健康的身心。

邱素貞說，排舞隊學員有退休的公務員、志工、教師、家庭主婦，大部分的學員都是女性，平均年齡50歲左右，也有少部分較年輕的小姐與年長的阿嬤，最年輕的30多歲，最年長的已70多歲，展現出無比的活力；最特別的是有一對夫妻檔，先生是全隊唯一男性，成為「萬綠叢中一點紅」，特別搶眼。

今年62歲的排舞隊班長陳幼說，排舞隊每星期一至星期五晚間，固定在228公園聚集練習，星期二則有專業老師教學。她們利用閒暇時間，編舞、練舞，希望能夠讓更多婦女走出家庭，多運動。市議員邱素貞長期支持排舞的推廣，年底選戰逼近，她們特別前來加油打氣，預祝她高票連任。

陳幼表示，練習排舞，跳1小時即可達到8000步左右的運動量，運動十分溫和，而且單是簡單的動作，就可以鍛鍊身體多部位的肌肉關節、消耗熱量脂肪，還可以刺激頭腦、減少老人癡呆，可讓心情更開朗、更健康，是最適合中老年人的運動。

學員之一的台中市婦女發展協會理事長黃淑紋說，排舞是一種用很享受的方式進行的運動，跳排舞不但能使身材愈來愈好，心情也會愈來愈好，進而讓自己變得更漂亮，排舞有益健康，希望更多人參加。

(中時 )

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