日系美妝DHC攜手三麗鷗 推限定版脣膏吸引美妝迷搶購

2018年10月30日 20:12 中時 吳娮翎

DHC純欖護脣膏三麗鷗限定版2支入，原價700元，特價600元。（DHC提供）

DHC純欖護脣唇膏三麗鷗限定版2支入，原價700元，特價600元。（DHC提供）

DHC白金N次方深層保濕化粧水170ml，980元。（DHC提供）

DHC白金N次方深層保濕霜50g，1080元。（DHC提供）

日系美妝DHC攜手三麗鷗，推出限定版脣膏吸引美妝迷搶購，「純欖護脣膏三麗鷗限定版」2支入，原價700元，特價600元，除了聯名商品吸睛，全新白金系列更是屢創口碑好評。

DHC將白金Pt和白銀Ag #超微粒子化，以添加「雙重膠狀微粒子」為特色，全新推出了加強深度滋潤的白金N次方深層保濕系列。在白金N次方深層保濕系列中，皆添加了白金及白銀的「雙重膠狀微粒子」。白金Pt膠狀微粒子所帶的負電位，能幫助鎖住肌膚表面的水分。

白金N次方深層保濕化粧水中添加的植物保濕成分，採用了「𝞪-凝膠化技術」，擁有和角質層相同的層狀構造，還添加了薏仁精華及迷迭香葉精華等植物精華。

質地濃郁的白金N次方深層保濕霜，添加了澳洲胡桃萃取酯類、古布阿蘇果油、萃取自甘蔗的角鯊烯等保濕成分，另搭配了海藻精華及神經醯胺聚合物等兩種彈力輔助因子。只要塗抹在肌膚上，便能迅速吸收、打造出元氣活力肌。

(中時 )