陳盛山：花博期間200億元觀光產值將留在台中與中台灣

2018年10月30日 20:12 工商 曾麗芳

台中觀旅局長陳盛山（右）、東海大學榮譽講座教授容繼業今日在座談會中，研討智慧旅遊趨勢下的整體觀光策略。（圖／曾麗芳）

陳盛山指出，預計花博期間能將200億元以上的觀光消費產值留在台中與中台灣。（圖／曾麗芳）

台中花博本周末（11/3）即將熱鬧登場，中台灣觀光旅遊產業全都動起來、爭相搶食周邊相關商機！台中市觀光旅遊局長陳盛山今（30）日指出，已整合台中與中台灣觀光業者攜手合推「2018花博600萬人次留宿計畫」，預計花博期間能將200億元以上的觀光消費產值留在台中與中台灣，持續擴大中台灣區域觀光旅遊量能。

台中市觀光旅遊局今日下午舉辦「台中與中台灣觀光業如何從2.0邁向4.0發展策略座談會」，吸引包括台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林、台中市旅館公會理事長鄭生昌、台中亞緻大飯店副總簡基麟、台中公園智選假日飯店總經理陳怡如等超過80位中台灣觀光相關產、學界及公協會代表共襄盛舉。

台中觀旅局長陳盛山、東海大學榮譽講座教授容繼業今日下午在座談會中，共同引領中台灣觀光產業菁英，從旅客服務、政府治理、產業發展、整體應用等面向，研討智慧旅遊趨勢下的整體觀光策略，期望為台中與中台灣觀光發展擘劃前瞻性藍圖。

陳盛山表示，過去4年整合推動「中進中出」國際入境旅遊模式，執行「國際接軌」與「國旅深化」併進策略，已成功新增20個航點，順利開拓5個首都航線；台中國際機場的國際旅次運量、4年來成長近3成；旅宿業新設立117家，住宿人次成長超過百萬、成長16.7％，2018年住宿人次挑戰750萬，大幅提升台中的國際能見度。

陳盛山進一步表示，在中進中出的架構下，觀光2.0深度目的地旅遊與觀光3.0體驗旅遊已為台中及中台灣達成國際引客引流的政策目標，在此基礎，台中與中台灣如何順應智慧旅遊發展趨勢，邁向觀光4.0階段，端賴產、官、學、研共同集思廣益，思考未來面對的課題與挑戰。

台中觀旅局初擬「台中先行-智慧遊中台灣4.0觀光藍圖」架構，以「佈局國際、深化台中味」、「全域觀光、整合旅遊資源」、「加值服務、革新旅遊環境」3大方針目標，邀請雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川、台中市好禮協會理事長陳順彰、東海大學教授原友蘭及國立台中教育大學教授王志宏等專家學者，全方位探討觀光議題，並分享給政府部門新型態治理及產業升級發展創新思維，期盼透過產、官、學界的經驗交流，為台中及中台灣觀光由3.0邁向4.0進程，帶來更多元的實證探討。

座談會由陳盛山與容繼業共同總結，針對「台中與中台灣觀光4.0階段的智慧旅遊發展」提出四大觀光戰略，一是建構台中及中台灣動態旅遊資訊平台（旅客服務端）；二是掌握大數據及開放資料，進行先進決策與數位治理（(政府治理端)）；三是引導產業創新，建構智慧觀光加值服務（產業發展端）；四是資通技術整合運用，強化智慧旅遊體驗（整體應用端）。今日座談結論獲現場產、官、學、研菁英正面肯定。

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