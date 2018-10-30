花博牽動台中市長選戰 藍、綠展開激烈攻防

2018年10月30日 21:13 中時 陳世宗

角逐連任的台中市長林佳龍，日前參與后里花舞館搶先看活動，對台中舉辦世界花博深具信心！（陳世宗翻攝）

2018台中世界花博11月3日登場！一場「聆聽花開的聲音」，卻牽動台中市長爭霸戰！國民黨提名市長候選人盧秀燕宣稱她當選市長，要讓台中市民免費無限次數參觀花博；現任市長林佳龍立即反批，國際園藝生產者協會(AIPH)特定來函表達嚴重關切，雙方展開激烈攻防！

盧秀燕競選總部發言人吳皇昇說，花博斥資86億元，台中市民花了一半的納稅錢舉辦，另外一半是台中市民與當時的胡市府要到的中央補助款，市民本就有更優惠的權益；胡志強也說「當初本來就規畫不向台中市民收費」「林佳龍難道這麼缺錢嗎？」

胡市府前農業局長蔡精強表示，「台中市政府自己可以決定收費方式，AIPH是收1％權利金，市民免費一樣照常可以舉辦花博沒有問題。」盧秀燕主張延續原先規畫，台中市民免費參觀花博，不用辦卡沒有個資疑慮直接用身份證在專門通道進入花博，外縣市及外國遊客則須購票入場參觀。

龍團隊新聞局長卓冠廷指出，市府過去半年來與AIPH在國際場合多次互動，AIPH對這件事表達關心，如從付費變成台中市民全面免費的博覽會，與雙方簽訂的協議不同，什麼事情都有可能發生；市府做所有沙盤推演，最壞的狀況是AIPH會取消台中舉辦花博的資格。

卓冠廷強調，市長林佳龍明確表達不會讓這種事情發生，並希望提出這種主張的人士出面說明，不要讓花博遭取消；這是行之有年的國際活動，並非自己辦的活動，政治人物對外發表自私言論都會損及城市的利益。

花博開幕在即，成敗將牽動台中市長選戰？政壇人士預期花博成功將是林佳龍逆轉的契機，如怨聲載道對林佳龍將是一大考驗；花博對龍燕爭霸戰，是契機、還是風險？各界正拭目以待！

(中時 )