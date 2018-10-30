周星馳、金庸英雄惜英雄 曝《功夫》上映前特做此事嚇壞大師

傳周星馳在《功夫》上映前曾拜會金庸。（圖／達志影像；中時資料照片）

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中時電子報

筆名金庸的武俠小說大師查良鏞，今(30日)傳出於香港養和醫院病逝，享壽94歲，他筆下曾寫出不少膾炙人口作品，影響、啟發了影視界許多電影、戲劇的創作，「喜劇之王」周星馳當年推出電影《功夫》前，也特別拜見過金庸，並告知對方電影裡用了他小說裡幾個名詞，有意主動談好版權費，而金庸訝異之餘，做出的反應也十分窩心。

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1924年出生的金庸，其著作《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《笑傲江湖》、《鹿鼎記》等至今仍常被改編成電視劇或電影，據陸媒報導，2004年《功夫》上映前，周星馳曾先低調拜會金庸，並主動表示在這次新作中用了金庸小說中的幾個專有人名，希望雙方能先將版稅談好。

聽聞至此，金庸十分驚訝，直言現在很多人做了類似的事，卻也沒說要給錢，令他自認不該收下這筆錢，然而周星馳仍十分堅持，雙方便找出了6個出自金庸小說的名詞，分別是太極拳楊過、獅子吼小龍女、火雲邪神、蛤蟆功、如來神掌、神鵰俠侶。

終於達成共識後，金庸此時開口說，總共用了6詞，「每個地方給1萬吧！」開出相當低的版權費，只因欣賞周星馳的坦誠和重視版權精神，足見雙方英雄惜英雄情誼，且最後金庸未把這筆錢放進口袋，而是捐給南亞海嘯災民，也可見一代大師俠義風範。

(中時電子報)

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