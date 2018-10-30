頭屋簡水改台水　1戶不同意卡全部

2018年10月30日 20:12 中時 巫靜婷

台灣自來水公司工務科長鄭格浩（右二）表示，若要施作延管工程首先得經區域簡水用戶全數同意、列冊才得辦理。（巫靜婷攝）

頭屋鄉有部分用水戶長期使用簡易自來水忍受水量不足、水質不穩的問題，30日逾百名簡水用戶齊聚鄉公所決議改台水是當前最佳辦法。（巫靜婷攝）

苗栗縣頭屋鄉簡易自來水將面臨枯水期，不敷部分地區872戶使用，30日於鄉公所舉辦「頭屋、北坑及獅潭村等無自來水地區供水延管工程研商會議」，商討台水延管事宜，出席鄉民認為，延接台水管線才有長期穩定用水與品質，「簡水改台水」共識是唯一解決辦法。

頭屋鄉有明德水庫，卻有部分用水戶長期使用簡易自來水忍受水量不足、水質不穩的問題，經2次管理委員大會因出席會員未過半而流會，今日逾百名簡水用戶齊聚鄉公所決議改台水是當前最佳辦法。

自來水公司第3區管理處工務科長鄭格浩表示，依自來水法規定，台水與簡水不能重疊，避免混接或錯接、水質難控，因此若要施行延接工程，需經過872戶全數列冊同意才得施作。

針對全數同意，建設課長黃松光及簡水用戶張華文表示，簡水費用較低，與台水最高可差至6元，因此部分用戶不同意接台水，但攸關民生用水，1戶不同意就影響多數用戶權益，十分不合理。

甚至有用戶於臉書社團表示，是否能以代表制採書面簽同取代開會點人頭的方式較為有效率。

鄉長江村貴表示，為早日達到簡水改台水，欲於非枯水期將簡水水價調至與台水相同，並請用戶互相多溝通，取得全數同意後再進行相關行政作業。

水利處副處長黃文璋表示，前瞻基礎計畫針對台水普及率未達7成的地區有補助，如果要改台水，延管工程費部分，用戶端接管20公尺以內全額有補助，超過則需自行負擔1/3費用。另每戶1萬元的保證金及3500元的作業費。

(中時 )