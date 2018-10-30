為生計、顧腹肚！ 漁民下周大規模北上陳抗

2018年10月30日 20:12 中時 游昇俯

集結蘇澳、琉球、東港等地漁民下周11月6日將北上抗爭，預計動員2800多位漁民，約七十幾輛遊覽車，將於中午先到農委會，然後前往立法院，訴求守護主權和漁民海上作業權益，漁民認為政府罔顧漁業實際作業情況，應修改不合理法規，並反對執法過當，扼殺遠洋延繩釣漁業生存。

發起抗爭的漁民促進自救會總幹事王新展表示，這是漁民有史以來第一次北上抗爭，主要是因為政府通過遠洋漁業三法，對自己漁民沒照顧到，卻什麼都要罰，因此漁民自發集結起來，捍衛漁業作業權益。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，政府無心護漁，現在沖之鳥海域不能去，八重山海域不能去，太平島附近海域也都被占光了，漁場限縮、漁獲量少，漁民是為了生計才不得不抗爭。他並說，現在漁貨主要外銷日本，但蔡政府不願跟大陸交流，漁獲沒有其他管道出去就只能銷日，價格掌握在日本手裡，「三個漁販就能決定漁民的生死」。

蔡寶興指出，遠洋漁業三法通過，罰則太重，但政府好像拿到尚方寶劍，遠洋、近海、沿岸漁業都一陣亂砍，根本不管漁民的死活，又不跟漁民溝通，搞得漁民無法生存。

他並抱怨，漁業作業有其特殊性，政府卻一定要用勞基法來綁，一般公司上班8小時，但漁業是24小時在船上，出海兩個月，去、回程就占了一個月沒在作業，這樣可以用勞基法規範嗎？並且，延繩釣一次作業就要10小時，能用8小時工作時數來框限嗎？他質問，除了抗爭，漁民還有什麼更好的辦法？

對於漁民將北上，農委會漁業署副署長林國平表示，目前遠洋漁業條例相關的管制及罰則，主要是針對國際漁業規範的要求而制定，因為過去罰責實在太低，現在變高漁民反彈較大，但政府仍會持續與漁民溝通。

另針對漁民指控政府護漁不力，林國平也說，鄰國海域必然無法捕魚，但只要在公海捕魚，政府一定會保護，海巡署每年就固定派船三航次到公海巡護，保障漁民權益。

(中時 )