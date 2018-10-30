金庸94歲辭世 武俠經典傳奇謝幕

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根據香港媒體報導，今年高齡94歲的金庸於今（30）日下午過世，享壽94歲。

金庸被視為是華人武俠小說代表。金庸本名查良鏞，生於1924年3月10日，是浙江海寧人，1940年代後移居香港，以筆名「金庸」著作多部膾炙人口的武俠小說，如《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》等。

出版人傅月庵表示，金庸其實有兩個身份，一是武俠小說作家，二是創辦香港《明報》，但還是以武俠小說的身份最為人熟知。1955年金庸的第一部武俠小說《書劍恩仇錄》在香港《新晚報》發表。1959年，金庸創辦香港《明報》，推出包括《明報晚報》、《明報月刊》和《明報週刊》、及馬來西亞《新明日報》系列報刊，更為《明報》撰寫社評二十多年，還成立了明報出版社與明窗出版社。

在這兩個身份之外，金庸也喜歡下圍棋，曾經在1985年時和清華大學前校長沈君山約下圍棋，在香港的旅館偶然遇見遠流出版社董事長王榮文，促成後來遠流出版金庸的武俠小說。

王榮文表示，金庸曾經來過台灣十次，最早第一次1973年時以《明報》記者的身份來台，第二次來台則是應前總統蔣經國邀請，在1979年參加「國家建設會議」，第三次則是1983年時在應昌期圍棋基金會邀請下來台，也跟棋王林海峰下棋。

雖然金庸武俠小說風靡華人世界，卻是今年二月才剛在英國出版，正式打入國際文壇，英國出版人更直言：「為何等了這麼多年，才終於有出版人將金庸小說引進西方國家？」

(中時 )

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