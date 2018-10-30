醫藥護界挺醫師市長 陳其邁感謝醫界白色力量相挺

2018年10月30日 20:14 中時 李義

牙醫公會全國聯合會理事長謝尚廷也出席力挺陳其邁。（陳其邁競辦提供）

高雄醫藥護大聯盟陳其邁後援會總會30日正式成立，高雄市醫、藥、護界代表性人物數百餘人齊聚一堂，表態力挺同為醫師出身的民進黨高雄市長候選人陳其邁。醫藥護界肯定，以陳其邁的專業與豐富的行政經驗，一定能帶領高雄醫療照顧再升級，落實長照政策，帶給市民好生活。

日前因禮貌性拜會而被政治操作的牙醫公會全國聯合會理事長謝尚廷也出席力挺。他表示，經過這兩天的新聞，全台灣、全世界都知道謝尚廷與牙醫界力挺陳其邁。

他回憶，陳其邁在14年前擔任高雄市代理市長，用人只問能力、不分藍綠。現在大家挺陳其邁也是不分藍綠，就像榮譽總會長蕭志文，還是馬英九總統每來高雄必訪的對象。過去很多挺藍的團體，現都傾巢而出，力挺醫師出身的陳其邁。他強調，20幾年來與醫事人員團體站在一起的陳其邁，才是會讓高雄最健康、最幸福的人選，大家要相信高雄。

謝尚廷強調，陳其邁十多年來都是牙醫界的顧問，共同推動很多口腔衛生政策，總是跟醫界站在一起。他對醫界十分這麼熟悉，也對牙醫師界非常幫忙，所以牙醫師公會當然力挺我們的顧問、力挺的其邁。

陳其邁指出，醫生在救人不會分藍綠，都是白色力量，過去在選舉的時候，醫界長期就是他的後盾，從他過去當立委到現在，醫界這股白色力量就都非常支持我。他也提到，這次有很多醫界前輩和專業團體的支持，這是過去在歷任市長選舉裡面，從來沒有看過的現象，非常感謝醫界在選舉最後衝刺的階段站出來大力相挺。

榮譽理事長蕭志文表示，很高興能代表醫界表達對陳其邁的支持；陳其邁在立委任內非常注重醫護人員的權益，希望大家11月24日不分藍綠，支持陳其邁成為高雄市長。

高雄市醫師公會理事長王欽程指出，陳其邁在地深耕，資歷豐富，具備醫療背景，能用醫生的眼光精準處理市民問題，是醫界向高雄市民推薦的最佳人選。

有醫界大老表示，韓國瑜主張乳癌掛牌只要200美元，這是大外行的說法。對此，陳其邁也表示，昨晚為了醫療政策與大家開會到深夜11時，決定當選市長後，要將乳癌篩檢的年齡從45歲降到40歲；他強調，這才是對症下藥，而不像有人只會隔空亂抓藥。

陳其邁說，醫師誓詞不只是醫師應服膺的理念，更是政治人物該遵守的信仰；所以他從政23年來都服膺於這個理念，未來擔任市長也一樣。

陳其邁也提出他的醫療政策，一、廣設社區長照據點，提供生活照護與醫療協助；二、偏鄉就醫的便捷交通補助；三、醫療人員執行偏鄉居家醫療的交通費用補助；四、增加偏鄉地區醫療、復健照護的醫療費用補助；五、增加一般老人假牙補助；六、夜班女性工作人員的幼兒夜托補助；七、中低收入及低收入民眾的居家藥事服務補助；八、長照中醫居家針灸、推拿補助等主張。

陳其邁表示，公衛所的訓練，讓他體會到偏鄉的就醫權利不該被犧牲；未來擔任市長，要讓偏鄉長輩與市區的長輩一樣，受到最好的醫療照護，也會整合居家醫療、護理、藥事服務、復建，讓它更專責、專線、專業，提供轉介服務，也包括出院後的照護。

高雄醫藥護大聯盟陳其邁後援會總會由曾貴海擔任顧問團總團長、陳順勝與蕭志文擔任榮譽總會長、莊維周擔任大高雄總會長、王欽程擔任高雄市總會長、李蜀平擔任藥界總會長、謝尚廷擔任執行總幹事，包括牙醫、中醫、護理師、藥師、醫檢師、藥劑生、西藥、助產師、放射師、臨床心理師、物理治療師、職能治療師、基層醫師、健保診所、高雄大、國防醫大、中國醫大、中山醫大、陽明醫大、北醫、成大、嘉南藥理大學、大仁科大，共數十個醫藥團體出席。

(中時 )