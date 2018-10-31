老店傳承裝潢玩創意 肉羹料好實在又鮮甜

招牌肉羹湯搭配手工肉圓，是店內熱銷組合，許多顧客遠道而來就指定這味。（巫靜婷攝）

友善列印
中時
巫靜婷
六年庚班手作肉羹湯，肉羹當日做當日賣，湯品香氣四溢，每口都吃得到扎實又鮮甜的滋味。（巫靜婷攝）
店內布置採校園教室風，讓客人彷彿回到青澀的學生歲月品嘗傳統佳餚。（巫靜婷攝）
六年庚班手作肉羹湯傳承市場老店好味道，眾多忠實顧客特地前來尋找兒時回憶的滋味，圖為特製中藥醬汁淋上手工肉圓。（巫靜婷攝）

苗栗市府前路有家裝潢特殊的店舖「六年庚班」，別以為是校園課室搬出來戶外教學，店內每個擺設可都是老闆精心布置，在傳承肉羹老店好手藝之餘，更碰撞出不一樣的好味道。

「走吧，我們來去教室裡吃肉羹吧！」青年學子共同的美食回憶，就是放學後到六年庚班來1碗熱呼呼的肉羹湯，配上Q彈香脆的手工肉圓，實在滿足。

老闆董育銘傳承父親於北苗市場老店「老董肉羹肉圓」開業數十年的好手藝，自行到學區開店，因為本身是6年級生賣肉羹，因此突發奇想將課桌椅、黑板等教室常見物品搬到店舖，創造有趣的課室風格。

暢銷手作肉羹湯因料好實在，每逢用餐時刻門庭若市，也培養出諸多忠實顧客。老闆表示，開業11年堅持用新鮮溫體黑豬肉當日做、當日賣，每口都吃得到肉羹扎實鮮甜好滋味。

招牌肉羹湯加入黑木耳絲、紅蘿蔔絲、蛋絲等配料，淋上烏醋、撒上香菜，無論是搭配飯、麵、米粉、粄條，皆讓人食指大動、欲罷不能。

店內常客姚先生表示，從小吃老董到大，聽聞老店傳承給下一代，就常到六年庚班回憶小時候的味道。無添加沙茶等調味料，這裡的口味較清淡搭配辣椒實在過癮。一周來訪數次，就算在外地讀書、工作，仍會特地來吃。

老闆娘說，年輕人愛吃飯麵求速飽，長者愛吃肉羹肉圓品佳餚。從金融業轉做餐飲業，雖然辛苦，但看到顧客對自家餐食讚譽有加，就更有動力做好每道佳餚。

她說，手工肉圓也是每日打漿現做，包進筍塊和豬瘦肉，先蒸後低溫油炸，肉圓皮Q帶點脆度，淋上秘製中藥醬汁，一口咬下鹹鹹甜甜嘗得到筍的脆、肉的香。

店名：六年庚班風味美食店舖

地址：苗栗市府前路175號

電話：（037）368822

營業時間：上午10點至晚間8點半，星期日營業至下午3點，逢3日以上連假休最後1日

售價：肉羹湯45元，肉羹飯、麵、米粉、粄條55元，肉圓35元

(中時 )

陳家古早味香菇肉羹 庄腳人的幸… 現做現賣新鮮美味 紅樹腳香菇肉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。