老店傳承裝潢玩創意 肉羹料好實在又鮮甜

2018年10月31日 19:07 中時 巫靜婷

六年庚班手作肉羹湯，肉羹當日做當日賣，湯品香氣四溢，每口都吃得到扎實又鮮甜的滋味。（巫靜婷攝）

店內布置採校園教室風，讓客人彷彿回到青澀的學生歲月品嘗傳統佳餚。（巫靜婷攝）

六年庚班手作肉羹湯傳承市場老店好味道，眾多忠實顧客特地前來尋找兒時回憶的滋味，圖為特製中藥醬汁淋上手工肉圓。（巫靜婷攝）

苗栗市府前路有家裝潢特殊的店舖「六年庚班」，別以為是校園課室搬出來戶外教學，店內每個擺設可都是老闆精心布置，在傳承肉羹老店好手藝之餘，更碰撞出不一樣的好味道。

「走吧，我們來去教室裡吃肉羹吧！」青年學子共同的美食回憶，就是放學後到六年庚班來1碗熱呼呼的肉羹湯，配上Q彈香脆的手工肉圓，實在滿足。

老闆董育銘傳承父親於北苗市場老店「老董肉羹肉圓」開業數十年的好手藝，自行到學區開店，因為本身是6年級生賣肉羹，因此突發奇想將課桌椅、黑板等教室常見物品搬到店舖，創造有趣的課室風格。

暢銷手作肉羹湯因料好實在，每逢用餐時刻門庭若市，也培養出諸多忠實顧客。老闆表示，開業11年堅持用新鮮溫體黑豬肉當日做、當日賣，每口都吃得到肉羹扎實鮮甜好滋味。

招牌肉羹湯加入黑木耳絲、紅蘿蔔絲、蛋絲等配料，淋上烏醋、撒上香菜，無論是搭配飯、麵、米粉、粄條，皆讓人食指大動、欲罷不能。

店內常客姚先生表示，從小吃老董到大，聽聞老店傳承給下一代，就常到六年庚班回憶小時候的味道。無添加沙茶等調味料，這裡的口味較清淡搭配辣椒實在過癮。一周來訪數次，就算在外地讀書、工作，仍會特地來吃。

老闆娘說，年輕人愛吃飯麵求速飽，長者愛吃肉羹肉圓品佳餚。從金融業轉做餐飲業，雖然辛苦，但看到顧客對自家餐食讚譽有加，就更有動力做好每道佳餚。

她說，手工肉圓也是每日打漿現做，包進筍塊和豬瘦肉，先蒸後低溫油炸，肉圓皮Q帶點脆度，淋上秘製中藥醬汁，一口咬下鹹鹹甜甜嘗得到筍的脆、肉的香。

店名：六年庚班風味美食店舖

地址：苗栗市府前路175號

電話：（037）368822

營業時間：上午10點至晚間8點半，星期日營業至下午3點，逢3日以上連假休最後1日

售價：肉羹湯45元，肉羹飯、麵、米粉、粄條55元，肉圓35元

(中時 )