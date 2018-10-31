現做現賣新鮮美味 紅樹腳香菇肉焿飄香23年

紅樹腳香菇肉焿在台中市第五市場經營23年多之久。（陳淑芬攝）

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古早味的紅樹腳香菇肉焿。（陳淑芬攝）
紅樹腳香菇肉焿老店堅持現煮現賣，讓客人吃到最新鮮的美味。（陳淑芬攝）

「新鮮，就會好吃」紅樹腳香菇肉焿在台中市第五市場經營23年多之久，每天中午尖峰時間總是要大排長龍，晚到還買不到。老闆娘陳富美說，這道古早味傳自於娘家母親，好吃的秘訣就是料好新鮮，肉焿是現場一鍋一鍋的煮，現煮現賣當天賣完不過夜。

店名「紅樹腳」來自1對夫妻倆胼手胝足的故事，陳富美與丈夫早年在市場做小吃生意，炒麵及肉燥飯等林林總總10多個品項，直到民國84年搬遷到第五市場樂群街的大鳳凰樹下做生意，因每年鳳凰花季一樹熱情的紅而取名，只挑選一項傳自嘉義娘家母親的好手藝－肉焿來賣，夫妻倆經研究改良口味再上市，顧客口碑相傳熱賣，12年前搬遷到自治街的店面。

「做法就是單純、簡單」陳富美說，購買新鮮的溫體後腿豬肉，切成小塊狀，經調配基本醬料，現場加入魚漿煮成肉焿後，再加上以來自古坑筍子做成的筍絲、新社的香菇，煮成真材實料的古早味。

陳富美強調，要做小吃就是要自己研發出獨特的口味，有自己的特色，紅樹腳香菇肉焿就是堅持要「新鮮」、遵循「古早味」及真材實料。她說，連調味品等小細節不惜採購高成本的醋、辣醬。

滿滿的一碗香菇肉焿端上桌，用湯匙一舀，細細筍絲軟嫩可口、肉焿可咀嚼出香甜的肉香，還有香菇增添風味，焿芡則溫潤順口，老闆所加上提味的香醋，讓肉焿更具特色。此外，客人可依個人喜愛選選搭配麵、米粉及飯。

紅樹腳香菇肉焿目前由第二代的黃信翔主掌前場，陳富美夫妻則在後場現煮肉焿，一鍋一鍋的煮就是堅持要現煮現賣，讓客人吃到最新鮮的美味。

紅樹腳香菇肉焿

地址：台中市自治街37號。

電話：04-23723606

營業時間：周二至周六上午8：00至下午2：00（賣完為止），周日及周一公休。

價格：香菇肉焿大碗60元、小碗50元。

(中時 )

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