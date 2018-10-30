金庸《神雕》被評「經典情書」 欽點她演小龍女有原因

劉亦菲被金庸欽點演出小龍女。(本報系資料照)

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中時電子報

武俠小說泰斗金庸今日傳出病逝香港養和醫院，享壽94歲，消息傳出令大批書迷震驚不已，直呼是「一個時代的結束」！他曾創作出《射鵰英雄傳》、《倚天屠龍記》等多部膾炙人口的小說，時常被拿來改編成電視劇、電影等，對華人影視文化影響深遠，其中《神鵰俠侶》更被讀者封為是一部「經典情書」，在描寫情感方面為金庸作品中著墨最多、最深入的一部。

在寫出《射鵰英雄傳》後，金庸在1959年出版《神鵰俠侶》，是描寫男主角楊過的成長與愛情故事，倪匡曾這麼形容評價它，「《神雕》從頭到尾，整部書，都在寫一個『情』字。『問情是何物』，是全書的主旨。 書中所寫的各种男女之情，各种不同性格的人所遇到的不同愛情，有的成為喜劇、有的成為悲劇，可以說從來沒有一部小說中，有這麼多關于愛情的描寫。」

《神鵰俠侶》更被多次改編為電視劇演出，陳玉蓮1983年所飾演的小龍女被封最經典，李若彤獲封最美小龍女；而2006年的張紀中版的《神鵰俠侶》，則是打著女主角劉亦菲為「金庸欽點小龍女」，受到關注。

劉亦菲氣質空靈，在拍攝《神鵰俠侶》前，她因扮在《天龍八部》飾演王語嫣一角，被封為神仙姊姊。金庸也對她演出王語嫣相當滿意，3度欽點她來演小龍女，第一次是導演張紀中帶她去見金庸，金庸說：「我覺得亦菲演小龍女很合適嘛。」第二次金庸更送上自己的書，在書扉上寫著「亦菲小姐，如果你來扮演小龍女，廣大金庸迷就會知道我不是胡說八道了。」第三次金庸參加華山論劍活動，又提出希望讓劉亦菲來扮演小龍女。

而劉亦菲果然也沒讓金庸失望，金庸在看過《神鵰俠侶》片花後，對劉亦菲表現非常滿意，「劉亦菲的一些鏡頭表演得很哀怨，雖然神情是默默的，但看起來讓人心碎。」

(中時電子報)

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