是藝人也是畫家 郭彥甫佩戴ZEINTH腕表 展現多種表情

2018年10月30日 20:36 中時 陶福媛

郭彥甫進棚拍攝真力時（ZENITH）腕表專題，建築結構美學的外套搭配ZENITH的Defy Classic腕表，外型紳士又不減帥氣。（服裝提供Balenciaga，JOJ PHOTO攝）

擁有藝人與畫家雙重身份的郭彥甫佩配真力時（ZENITH）的Defy El Primero 21計時碼表，湛藍色表盤更添年輕活力。(服裝提供Bottega Veneta，JOJ PHOTO攝）

擁有藝人與畫家雙重身份的郭彥甫佩配真力時（ZENITH）的Defy El Primero 21計時碼表，湛藍色表盤更添年輕活力。(服裝提供Bottega Veneta，JOJ PHOTO攝）

真力時DEFY Classic腕表，20萬4000元。（ZENITH提供）

真力時Defy El Primero 21 腕表，湛藍表盤搭橡膠表帶，38萬4000元。（ZENITH提供）

真力時PILOT Type 20 Chronograph Ton Up Black腕表，24萬8300元。（ZENITH提供）

真力時與BAMFORD合作打造Zenith Chronomaster El Primero Solar Blue限量腕表，11月15日起僅在MR PORTER電商獨家販售。（ZENITH提供）

郭彥甫三年前放棄一年五百萬的演藝收入，毅然轉行當畫家，日前畫作在法國羅浮宮展出，受到各界的矚目。本報搶先邀請郭彥甫進棚拍攝瑞士鐘表真力時（ZENITH）時尚單元，暢談這一路走來的心路歷程。

郭彥甫回憶第一次執起畫筆是在五歲的時候，當時他第一次看到馬，既開心又感動，急忙拿出筆和紙來畫，「當時我發現，只要我有筆和紙，能把東西畫下來，就是我的了，這感覺彷彿擁有了全世界！」

雖然從小就對繪畫有興趣，但後來郭彥甫選擇唸體育系，看似不相干，其實冥冥之中也有連結，郭彥甫在學生時期不僅鍛鍊一身肌肉和好身材，也將運動員爆發力與美的瞬間畫下來，素描身體律動和肌肉線條的繪畫功夫也更加紮實。

畢業後郭彥甫進了演藝圈，看似與藝術漸行漸遠，其實是為了日後走進藝術殿堂舖路。「對我來說，演戲和畫畫是相輔相成的，缺一不可！」郭彥甫說，在演藝圈闖盪十幾年，累積表演藝術的能量，若沒有主持節目時即興創作的經驗，沒有與人群接觸了解洞悉人性，就不可能在畫布揮灑出好的作品。

他笑說，從藝人轉型成為畫家，兩種角色截然不同，但其實有不少相似之處，都是想向大眾傳達理念和情感，「只不過演員是透過演技，畫家則是透過畫筆，兩者的載具和呈現方式不同罷了。」

郭彥甫進棚拍攝真力時（ZENITH）腕表專題，以建築結構美學風格的Balenciaga外套冬裝搭配ZENITH的Defy Classic腕表，該經典表款搭載Elite 670鏤空型自動機芯，動力儲存達48小時，外型紳士又不減帥氣。他也以Bottega Veneta休閒裝扮搭配真力時（ZENITH）腕表Defy El Primero 21計時碼表，湛藍色表盤更添年輕活力，搭載ElPrimero 9004自動上鍊機芯更加精準，是運動愛好者馳騁田徑場不可缺少的配件。

(中時 )