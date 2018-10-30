醉心中華文化的英藉台灣媳婦 牛津女碩士譯金庸名著

友善列印
中時電子報

著名武俠小說作家金庸的作品在華文世界早已是經典之作，但其名氣僅在華人圈廣受歡迎，直到一名對中國文化有濃厚興趣的台灣媳婦、英國藉的郝玉青，才為英文讀者翻譯了金庸的武俠小說。目前首部金庸授權《射鵰英雄傳》英文版譯作，今年已在倫敦發行，未來她計劃將以每年一卷的進度，用12年時間將《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》及《倚天屠龍記》等《射鵰》三部曲譯完。

這位曾在台灣求學並嫁給台灣人成為台灣媳婦的郝玉青(Anna Holmwood)現年32 歲，父親是英國人，母親是瑞典人。她從小在英國長大，在一次到中國大陸的旅遊時對中華文化產生極高的興趣。回英國後開始學習中文，後來還在英國牛津大學攻讀「當代中國研究」碩士班課程，在此期間還曾到台灣師範大學語言中心學習，並進一步體驗現代台灣的中華文化。她返回英國後再於英國倫敦大學亞非學院研究中國文學與歷史，最後還嫁給一位台灣青年，可以說徹頭徹尾地在生活與事業上投入中華文化當中。

據香港01報導指出，郝玉青在台灣留學期間經由好友推介認識了金庸小說，首次購買武俠小說就是金庸的《鹿鼎記》。返國後從事翻譯工作的郝玉青，在2012年開始向圖書代理推介《射鵰英雄傳》，而她自己試譯了一部分，並遊說出版商購入版權。由於中國文化結構跟西方文學存在甚大的差異，尋找出版商的過程便花了5年時間，而她翻譯第一卷《射鵰》更用了1年多，作品終於在2018年於倫敦發售，得以將華人圈的武俠大師金庸的經典作品推介給英國讀者。

報導說，郝玉青計劃每一年翻譯推出一部《射鵰》作品，完成《射鵰》三部曲共12卷，總共要花12年的時間。

(中時電子報)

兩岸武俠小說泰斗 金庸逝世

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。