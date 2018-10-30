醉心中華文化的英藉台灣媳婦 牛津女碩士譯金庸名著

2018年10月30日 20:36 中時電子報 盧伯華

著名武俠小說作家金庸的作品在華文世界早已是經典之作，但其名氣僅在華人圈廣受歡迎，直到一名對中國文化有濃厚興趣的台灣媳婦、英國藉的郝玉青，才為英文讀者翻譯了金庸的武俠小說。目前首部金庸授權《射鵰英雄傳》英文版譯作，今年已在倫敦發行，未來她計劃將以每年一卷的進度，用12年時間將《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》及《倚天屠龍記》等《射鵰》三部曲譯完。

這位曾在台灣求學並嫁給台灣人成為台灣媳婦的郝玉青(Anna Holmwood)現年32 歲，父親是英國人，母親是瑞典人。她從小在英國長大，在一次到中國大陸的旅遊時對中華文化產生極高的興趣。回英國後開始學習中文，後來還在英國牛津大學攻讀「當代中國研究」碩士班課程，在此期間還曾到台灣師範大學語言中心學習，並進一步體驗現代台灣的中華文化。她返回英國後再於英國倫敦大學亞非學院研究中國文學與歷史，最後還嫁給一位台灣青年，可以說徹頭徹尾地在生活與事業上投入中華文化當中。

據香港01報導指出，郝玉青在台灣留學期間經由好友推介認識了金庸小說，首次購買武俠小說就是金庸的《鹿鼎記》。返國後從事翻譯工作的郝玉青，在2012年開始向圖書代理推介《射鵰英雄傳》，而她自己試譯了一部分，並遊說出版商購入版權。由於中國文化結構跟西方文學存在甚大的差異，尋找出版商的過程便花了5年時間，而她翻譯第一卷《射鵰》更用了1年多，作品終於在2018年於倫敦發售，得以將華人圈的武俠大師金庸的經典作品推介給英國讀者。

報導說，郝玉青計劃每一年翻譯推出一部《射鵰》作品，完成《射鵰》三部曲共12卷，總共要花12年的時間。

(中時電子報)