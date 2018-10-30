鐵粉求《倚天屠龍記》改一個字 金庸竟答應了

2018年10月30日 20:47 中時電子報 林郁庭

武俠小說泰斗金庸今天病逝於香港，享壽94歲，震撼兩岸。金庸蓋世的才情與豪氣，造就他書寫出許多作品，其中武俠小說《倚天屠龍記》出版至今57年，先前就傳出有金迷給大師挑錯，他發現《倚天屠龍記》中誤將河北地名「榛子鎮」寫成了「棒子鎮」，於是寄信給金庸，而他有如願收到回覆了。

據《北京青年報》報導，大陸一名名為「六神磊磊」先前在大陸社群掀起一波轟動，因為他透露《倚天屠龍記》小說「要改一個字了！」他指出有一位來自河北的書迷李柯勇，看到從小生長的地方、地名都被大師金庸詳實地寫在故事中，唯獨就是「棒子鎮」錯了，書迷心心念念3年，更提筆寫信想要告訴大師。

書迷去信給金庸，表示發現《倚天屠龍記》第四卷第三十三章「簫長琴短衣流黃」裡，張無忌沿著火焰記號，一路追蹤義父謝遜的蹤跡，先後經過了河北盧龍、沙河驛、棒子鎮、豐潤、玉田、三河、香河等地。

來自河北的書迷李柯勇，看到從小生長的地方、地名都被大師金庸詳實地寫在故事中，唯獨就是「棒子鎮」錯了。（圖/翻攝自陸網／六神磊磊）

李柯勇表示，儘管知道小說都是虛構的，不一定非要符合真實情況。但他仍客氣建議金庸，知道他的本意就是把虛構的情節放到真實的環境，可以增強小說的感染力，李柯勇覺得如果把這個小錯誤糾正過來，不僅無損於作品的藝術感染力，反而會增強它。

回信中也表示，會在今後出版的金庸小說《倚天屠龍記》中作出修訂。（圖／翻攝自陸網／六神磊磊）

請大師改字的信，從作家六神磊磊又轉交給浙江社科院的博士盧敦基，接著再轉給金庸秘書李以建，終於在9月5日收到秘書回信：「經責任編輯查閱核對了清代和現在的地方誌，確認之前版本的《倚天屠龍記》第四卷第三十三章『簫長琴短衣流黃』中的地名『棒子鎮』，確係『榛子鎮』之誤，估計是當年植字印刷工人造成的手誤，一直延續至今。回信中也表示，會在今後出版的金庸小說《倚天屠龍記》中作出修訂。

當時消息也在微博上傳開，許多網友看了紛紛回覆，「金老師威武」、「真有地址」、「棒子鎮！呵呵，挺好，挺有特色，就不要改了吧！」

(中時電子報)