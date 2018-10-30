武俠大師金庸過世 姪孫女查查：「他長存我們心中」

知名作家金庸過世，姪孫女查查回應了。（合成圖／左圖為資料照；右圖翻攝自原子邦妮臉書）

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中時電子報
／台北報導

文壇武俠知名作家金庸今（30）晚病逝於香港，享壽94歲。出版過15本小說的他，自1958年開始被翻拍為影視作品，藝人原子邦妮的查查（査家雯），曾是櫻桃幫的主唱，也是金庸的姪孫女，第一時間她也回應媒體，「感謝大家的關心，金庸大師會永恆流傳於我們心中。」

武俠小說泰斗金庸30日在港去世，出版的武俠小說熱賣超過30年。（中央社記者張皓安攝）

金庸本名查良鏞，出版15本膾炙人口的小說，《書劍恩仇錄》、《碧血劍》、《射鵰英雄傳》、《雪山飛狐》、《神鵰俠侶》、《飛狐外傳》、《白馬嘯西風》、《鴛鴦刀》、《倚天屠龍記》、《倚天屠龍記》、《連城訣》、《越女劍》、《天龍八部》、《俠客行》、《笑傲江湖》、《鹿鼎記》。不僅在文學界佔有一席之地，也曾涉足媒體業，他1959年與友人創辦香港《明報》等報刊，還設立明報出版社與明窗出版社。

原子邦妮的查查（右）為金庸的姪孫女。（圖／翻攝自原子邦妮臉書）

台灣團體原子邦妮的查查為金庸的姪孫女，《中時電子報》第一時間電訪查查，她正在錄音還沒接到消息，直到數小時過後，她表示：「謝謝大家關心，感謝金庸大師的作品，及所有栩栩如生人物，自青少年時期陪伴我，激發我對文字文學的熱愛，也深深影響著如我一般的讀者們，一起重新審視了待人處事的方法甚至是價值思維。相信他的精神將會穿越時空限制，永恆流傳於我們心中。」

(中時電子報)

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