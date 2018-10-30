年改訴願案全軍覆沒 政院：經審議原處分無誤且於法有據

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軍公教年改訴願結果難以如願，引發反彈。行政院法規會表示，訴願會受理重新審定退休、伍人員退休所得或退除給與訴願案件總計2萬343件，其中，都是依年改新制辦理，且無計算錯誤或誤植，經行政院訴願審議委員會審議後，以多數決決議作成訴願駁回，依法維持原處分；另有部分訴願案因形式上不合法，因此訴願審議委員會決議不受理。目前作成訴願駁回及不受理決定1萬6483件。

法規會指出，針對部分訴願人主張新制規定違反憲法規定、信賴保護原則、法律不溯及既往原則、比例原則等，均屬聲請解釋法律是否牴觸憲法事項，並非訴願審查範圍，因此予以駁回。

至於部分案件不受理之決定，法規會表示，係如原處分機關重新審查發現原處分有錯誤而自行撤銷，或係部分案件不因年改新制受到影響，因此依訴願法作成不受理決定。

法規會表示，該院受理此類訴願案件總計2萬343件，其中教育部1萬788件，國防部9500件，內政部55件，目前作成訴願駁回及不受理決定1萬6483件，初步估算，訴願駁回約過9成，訴願不受理近1成。而依據該院受理之訴願案中，教育部作成處分對象主要為國立學校校長及教師、公立學校護理教師、無軍籍軍訓教官，國防部主要為軍職人員、軍校文職教師，內政部為中央警察大學、中央警察專科學校教師及民選首長等。

(中時 )

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