「飛雪連天射白鹿 笑書神俠倚碧鴛」金庸遺願令人淚崩

2018年10月30日 21:24 中時電子報 吳玫穎

江湖之後再無金大俠！知名武俠小說作家金庸（查良鏞）今日傳出病逝香港養和醫院，享壽94歲，令大批書迷震驚不捨，痛心金庸這次真的退出了江湖！他1955年首次以金庸之名在報紙上連載小說《書劍恩仇錄》至《鹿鼎記》封筆，一共創作出14部小說，其風行程度，被譽為「凡是有華人的地方，就有金庸的讀者」。

金庸小說風靡華人世界，而他以前受訪時曾透露，男主角中最愛的就是令狐沖，同時也喜歡喬峰，但非常不喜歡韋小寶，他直言：「見到這種人（韋小寶）要遠而避之。」

此外，金庸也曾表示，他坐車、坐飛機、有空的時候總會胡思亂想，幻想著如果自己是俠客、大俠會怎樣？而金庸身為一個作家，最希望的當然也是作品能流傳千古，「我希望我死後一百年、二百年後，仍然有人看我的小說。我就很滿意。」

而金庸生前心願，如今看來，也讓書迷看了格外感傷，噴淚在網路上留言，「會一直有人看的，故人雖然離去，但是江湖還在，江湖見」、「金庸老先生的小說是永恆的經典，相信他的願望會實現」、「一定會的」。

有傳金庸為了使得讀者易於分辨，其中14部小說作品書名的第一字可湊成一副對聯，「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」。不過金庸否認此說法，笑稱他當寫完一部作品，根本不知道會不會寫第二部。

(中時電子報)