金庸遭「高度致敬」既往不咎！ 曾大方讚星爺卻對徐克喊禁拍？

2018年10月30日 21:28 中時 徐桐炘

《鹿鼎記》是周星馳的代表作之一。（截自網路）

金庸武俠小說不僅是暢銷書籍，更經常被翻拍為電影，《天龍八部》、《笑傲江湖》、《神雕俠侶》和《鹿鼎記》都是熱門題材，但相較於電視劇多叫好叫座，電影顯得吃力不討好，畢竟要在2小時內演出原著小說的精髓片段，表達出每個人物的心境轉折，都成為一大考驗，不小心易淪為被痛罵「面目全非」的失敗作品，幸好仍留下不少膾炙人口經典，也捧紅不少明星，張國榮、林青霞、李連杰、周星馳、邱淑貞和「香港四大天王」都經過金庸小說洗禮。

張國榮在1983年和翁靜晶主演《楊過與小龍女》，被譽為史上最清秀的楊過，該片出自香港邵氏影業，而邵氏最早改編的金庸作品應屬《獨臂刀》，該片奠定王羽的影壇地位，主角和《神雕俠侶》楊過的遭遇近似，還都被師妹砍斷右臂，但當時並未表明有參考金庸小說，角色名稱也完全不同，算是「高度致敬」，不過因金庸和編劇倪匡、導演張徹是好友，他大氣沒有多追究，張徹之後執導《射雕英雄傳》三部曲，邵氏則持續推出多部改編片，直到武俠熱潮在影迷間退去。

新一代武俠電影開創者徐克當然沒錯過金庸小說，執導《笑傲江湖》和監製《笑傲江湖之東方不敗》，林青霞飾演雌雄同體的東方不敗，剛柔並濟的氣質可說無人能再複製，但徐克買下改編版權後大改劇情，引起金庸不滿，電影卻意外受到好評，金庸率性表示：「我們朋友照做，但是我的小說不會再讓你拍。」林青霞倒是又演出多部金庸小說的翻拍電影，包含《東方不敗之風雲再起》，和鞏俐、張敏共演《新天龍八部之天山童姥》等片。

1992年由「星爺」周星馳主演的《鹿鼎記》是叫好叫座的代表，香港票房成績為該年前5名，在香港外也大受歡迎，成為星爺代表作之一，更迅速推出續集，邱淑貞、張敏和吳君如在片中也都令人印象深刻，據知金庸曾發傳真給劇組：「不做第二人想。」足見星爺確實演活作家心目中的韋小寶，邱淑貞之後和李連杰合演《倚天屠龍記之魔教教主》，可惜因票房不理想取消續集。

命運最曲折的莫過於1994年的《東邪西毒》，由香港名導王家衛集合一線明星，張國榮、梁家輝、林青霞、梁朝偉、劉嘉玲、楊采妮、張學友、張曼玉和王祖賢合演，片中名字和角色的設定都來自金庸的《射鵰英雄傳》，但主要故事情節和原著大相逕庭，導致許多金庸迷看完後大感不解，幸好影壇大多給予高度評價，認為該片一展王家衛特有的電影美學。

香港四大天王也都是金庸改編作品的班底，劉德華拍攝《神鵰俠侶》等劇，張學友參演《射鵰英雄傳之東成西就》和《東邪西毒》，黎明曾和張敏主演《飛狐外傳》，郭富城在1991年和劉德華、梅豔芳主演《九一神鵰俠侶》，雖然劇情脫離金庸原著，但他因該片入圍第11屆香港電影金像獎最佳男配角，是他在影史上首次獲肯定，意外牽起和金庸有趣的緣分，也足以證明金庸對華語影視圈影響甚鉅。

(中時 )