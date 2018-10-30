周遊聽聞金庸病逝哭了！「阿姑」封號竟是從《神鵰》來的

周遊與李朝永當年成功製作《神鵰俠侶》，戲外也是一對神鵰俠侶。（資料照）

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武俠小說泰斗金庸（查良鏞）30日因病辭世，享壽94歲。資深製作人周遊（阿姑）製作過的代表作中視《神鵰俠侶》，就是出自金庸武俠小說，她稍早聽聞噩耗時難過哭了。阿姑回憶37年前在李朝永的建議下開始想拍古裝劇，兩人特地飛到香港找金庸，希望買下金庸小說所有台灣電視劇的翻拍版權，當時金庸不計較價錢，唯一開的條件是「妳一定要拍得好」。她便以中視製作人的名義買下金庸所有武俠小說的電視版權。

阿姑說，當年的她在中視拍了《梨花淚》、《愛在夕陽下》等當紅時裝戲，認識老公李朝永後，因為他是電影武俠片唯美派導演，就建議她拍古裝戲，並推薦金庸的《神鵰俠侶》等武俠小說都非常好、很適合翻拍。在香港見到金庸時，對方一度懷疑「你們能拍古裝劇嗎」，她用李朝永拍過很多武俠片的經驗打包票一定會拍得很好，金庸最後也放心把所有作品的電視劇版權賣給她。她著手拍攝的第一部就是潘迎紫、孟飛主演的《神鵰俠侶》。

阿姑透露她的「阿姑」封號也是從這部戲開始的，當時戲火紅到收視率達有史以來的歷史新高54.7%，不僅一般男女朋友之間會以「這是我姑姑」來對人介紹女朋友，她和李朝永剛好是姊弟戀而且感情正好，所以很多人開始叫她「姑姑」、「阿姑」，加上後來許傑輝模仿她時創造「阿姑親一下」，讓已經從事幕後當製作人的「阿姑」，比她當年走幕前拍台語片時還要紅。

《神鵰》之後，周遊又拍了《鹿鼎記》、《大漠英雄傳》、《華山論劍》、《天龍八部》、 《雪山飛狐》等金庸武俠劇，都叫好叫座。阿姑說，金庸曾公開稱讚過在各地翻拍的《神鵰俠侶》個版本中，她製作的中視版本拍得最好，「我覺得很驕傲，沒有對不起金庸！」所以今晚聽到金庸辭世，她說：「我很難過得哭了，又想到那一段跟我老公的感情，真的很唯美，他拍出很唯美的古裝《神鵰俠侶》，而我們自己也是一對神鵰俠侶！」

(中時 )

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