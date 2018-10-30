台北市長電視辯論 11月10日下午1時舉行

2018年10月30日 21:38 中時電子報 丁世傑

公共電視將於11月10日下午1時舉辦台北市長候選人電視辯論，公視表示，由於時間緊迫，將採申論、交叉詰問、結論三段式進行，預計時間為125分鐘，會後再進行媒體聯訪。

中央社引述公視26日報導表示，台北市長柯文哲簽下由公視邀約、主辦的2018台北市長選舉電視辯論同意書，公視可望促成本次台北市長候選人電視辯論，而各陣營今天下午派代表到公視協商辯論時間與地點。

經過2小時協商，公視新聞部經理蘇啓禎出面接受媒體訪問，表示確定在11月10日下午1時，5位台北市長參選人將在公視會合，舉行辯論，全程將進行網路直播以及手語轉播服務。並供訊給各媒體。

蘇啓禎說，申論每人6分鐘；交叉詰問為問1答4，問與答各2分鐘；結論每人6分鐘，加上主持人串場及休息時間，預計總長125分鐘，順序以抽籤決定，用英文字母代表。

A為無黨籍台北市長參選人李錫錕、B為現任台北市長柯文哲、C為民進黨台北市長參選人姚文智、D為國民黨台北市長參選人丁守中、E為無黨籍台北市長參選人吳蕚洋。

蘇啓禎表示，因時間緊迫，加上有5名參選人，所以辯論會形式以申論、交叉詰問、結論三段式進行，沒有公民團體與媒體提問，讓各方有更多時間論述政策及交鋒。

電視辯論的主持人為公視節目「有話好說」主持人陳信聰，而現場也讓各陣營邀請民眾前往，每陣營可邀請15人，共75人。

蘇啓禎也坦言，電視辯論舉辦時間以週六、週日為主，但隨著選舉腳步近，各陣營多半已排活動，而11月11日與11月18日為公辦政見發表會，所以時間只剩下11月10日與11月17日可選擇，不過，公視在11月14日至16日要舉辦公投電視辯論會，時間緊湊，最後達成共識在11月10日下午1時舉辦。

(中時電子報)