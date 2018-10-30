社區大學偏鄉開彩繪課 移工塗鴉抒發鄉愁

新化社區大學這學期在善化東勢寮社區開設美術創作班，外籍移工利用斗笠素材創作水彩畫，除了展現獨特藝術天分，也利用參加課程機會相聚，抒發思鄉情感。（李其樺攝）

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外籍移工利用斗笠素材創作水彩畫，除了展現獨特藝術天分。（李其樺攝）

新化社區大學這學期在善化東勢寮社區開設美術創作班，不少外籍看護報名參加，利用斗笠素材創作水彩畫，除了展現獨特藝術天分，這些外籍移工也利用參加課程機會相聚，抒發思鄉情感。

新化社區大學主任郭昭男表示，社區大學成立已滿15年，目前以新化國中為主要上課據點，同時社區教師也在新化、新市、山上、左鎮、楠西、南化和善化開課，每年招收學員均超過1000人。

郭昭男表示，今年10月起社區大學在善化東勢寮開設美術創作班，吸引不少當地移工報名，這些移工多來自越南和印尼，社區教師指導移工創作水彩畫、用水彩顏料彩繪斗笠，有的移工以時常帶長者出外散步的東勢寮為創作背景，還有移工畫出朝思暮想的家鄉，表現思鄉情懷。

東勢寮社區發展協會理事長蘇桑梓表示，去年新化社區大學就已經在東勢寮社區關懷據點開課；今年二度開課仍吸引不少移工報名，有的移工還帶著自己照顧的長輩報名參加。

蘇桑梓說，這些女性移工除了學習彩繪，也彼此交流、唱歌，用吉他彈奏家鄉樂曲，課堂氣氛歡樂。雖然每周課堂時間僅短短2小時，但是對離鄉千里，來到台灣打拼的移工們來說，給她們很大的療癒作用。

(中時 )

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