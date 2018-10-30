中職》潘彥廷敲致勝安打 統一獅台灣大賽追成2比2平手

2018年10月30日 21:46 中時電子報 鍾亞芳 /台南報導 /台南報導

統一獅郭阜林。（中央社資料照）

台灣大賽G3今天（30日）移師統一獅主場台南球場舉行，潘彥廷在1局下擊出帶2分打點的安打助隊超前比數，此役他4打數2安打貢獻3打點，終場獅隊以10比4擊敗Lamigo桃猿，猿隊因包辦上下半季冠軍先拿1勝，此役結束後，在雙方台灣大賽系列戰追成2比2平手。

1局上2出局後，王柏融以陽春炮為球隊攻勢揭開序幕，陳俊秀隨後敲安站上得點圈，獅隊接著決定故意保送林泓育選擇對決朱育賢，沒想到缺連遭朱育賢、郭嚴文連續擊出2支安打，猿隊1局上就攻下3比0領先。

不過下半局猛獅立即有所回應，陳傑憲敲安、唐肇廷選到四壞保送，高國慶在1出局後靠著失誤攻佔滿壘，接下來潘武雄擊出內野滾地球助隊攻下分數，郭阜林也補上帶1分打點的安打，下一棒潘彥廷揮出帶2分打點的安打，統一以4比3超前比數。

郭阜林4局下敲出陽春炮沸騰主場球迷的歡呼聲，隨後林祐樂、陳傑憲以2支安打再換回1分，獅隊領先來到6比3，5局下蘇智傑獲得四壞保送，下一棒高國慶擊出二壘安打幫助獅隊再下一城，比數形成7比3。

6局上安狄接替投球，他三振林承飛後，對猿隊劉時豪投出頭部觸身球，劉時豪隨後倒地不起、痛苦不堪，接著由擔架抬下場，嚴宏鈞上場代跑代守。7局下蘇智傑揮出陽春炮，戰完7局，猛獅以8比3領先。

8局上猿隊攻佔滿壘，但只靠著藍寅倫的滾地球進帳1分，8局下獅隊再添2分，比數形成10比4，終場統一就以6分差獲勝。

(中時電子報)