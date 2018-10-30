《延禧攻略》傅瓔CP明天台灣合體！富察皇后後天到

2018年10月30日 21:49 中時 林淑娟

秦嵐1日抵台宣傳戲劇。（八大）

大陸清宮劇《延禧攻略》7月播出後紅遍兩岸，「傅瓔CP」許凱、吳謹言31日中午將先後抵台，進行三天兩夜的造勢宣傳！而最受劇迷喜愛的富察皇后秦嵐則晚一天從洛杉磯出發，於1日一早抵台，接著三人合體逛故宮，晚上出席粉絲見面會，200張門票早已被搶購一空。

31日就中午就先後抵台的「魏瓔珞」吳謹言與「傅恒」許凱，下午將參加羅志祥與愷樂主持的《娛樂百分百》進行粉絲同樂會，1日上午三人合體參觀故宮約40分鐘，據悉會參觀二樓陶瓷展，晚上8點的粉絲見面會由海裕芬主持，見面會上會展示5套戲服及飾品，其中皇后戲服兩套、魏瓔珞、高貴妃及傅恒各一套。

不同於過去其他影視巨星來台宣傳多有大型造勢記者會，這次邀訪的八大電視台以「時間不夠」為由，並未安排任何公開記者會，八大以外的台灣媒體連跟皇后、皇貴妃直接接觸對話的機會都沒有。

是否藝人所屬經紀公司拒絕台媒訪問？八大表示，沒有刻意不讓媒體與藝人對話，而是既然邀請他們來，就希望是以八大台內節目錄影及辦粉絲會為主，不想要太操他們，至於為何有時間去故宮拍照、沒時間辦記者會受訪？八大解釋，是不想讓他們都關在電視台和飯店，因此在密密麻麻行程中硬卡一個故宮行程。

(中時 )