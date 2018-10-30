里長候選人和市議員同名同姓 成街坊趣聞

新化武安里長候選人林志展，正好與台南市議員候選人、民進黨現任市議員林志展（如圖，李其樺翻攝）同名同姓，引為地方鄉親趣談。

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新化武安里長候選人林志展（如圖，李其樺攝），正好與台南市議員候選人、民進黨現任市議員林志展同名同姓，引為地方鄉親趣談。

台南市實施區里合併，本屆里長選舉不少新人參選挑戰現任里長，其中新化區武安里長候選人林志展，正好與民進黨市議員林志展同名同姓，兩人也剛好參選同個選區，一時傳為街坊趣聞。

新化區武安里為武安里、中央里和清水里3里合併而成，合併後人口為3000餘人，目前角逐武安里長有林保全、姚振源和林志展，其中林保全為原武安里長，姚振源為原中央里長，原清水里長姚順良放棄連任，林志展為新人首度參選里長，形成3搶1局面。

林志展今年52歲，為板模工人，同時為新化清水寺總幹事、清水社區發展協會理事，他的名字也正好和台南市第五選區（新化、新市、善化、安定、山上）市議員候選人、民進黨現任市議員林志展同名同姓，因此不少鄉親引為趣談。

對此林志展笑說，他也認識林議員，這次參選就有選民疑慮，會不會到時投錯票？不過幸好兩人長相不同，議員選舉和里長選舉領不同張票，應不會有混淆問題，只是怕年紀大長輩誤會，每次掃街拜票都會宣導一下。

雖然兩名「林志展」沒有血緣關係，不過參選里長的林志展卻是民進黨現任市議員林志聰的堂哥，林志展表示，因為身邊親朋好友鼓勵才決定參選，對於他的參選，同樣爭取連任市議員的堂弟林志聰也給予支持；他強調會組成「服務團隊」，選前選後都會深耕武安里為鄉親打拼。

(中時 )

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