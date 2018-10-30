洩天機？民用衛星數據可探知各國雷達陣地

2018年10月30日 22:29 中時電子報 江飛宇

一名獨立研究人員發現，民用衛星的數據也可以探測出某些類型的軍用雷達，至少他已經「看到」美國的愛國者飛彈陣地，依照同樣的方法，其他國家的雷達也可能發現。

大眾機械(popular mechanics)報導，哈瑞．丹(Harel Dan)是個衛星數據調查狂，他自稱是「地理數據的癮君子」，他喜歡應用公開於眾的衛星資料，比如GOOGLE地圖、各國氣象觀測之類的資料和數據來分析地面，他最新的發現可能會讓各國軍隊傷腦筋，因為他發現了愛國者飛彈陣地的確切位置。

丹把他的發現心得公開在網路上，文章說，他利用的是歐洲航太署的哨兵1號衛星(Sentinel-1)。哨兵1號是哥白尼計劃（GMES）中的地球觀測衛星，由兩顆衛星組成，上頭載有C波段合成孔徑雷達（SAR），持續用雷達波偵查地面，據衛星的飛行軌道，每六天就以對整個地球完整的偵照一次。所有哨兵1號偵查的數據可在網路上免費得到，提供給任何人使用。

這裡要說明一下合成孔徑雷達的效果，這種獨特的雷達，具有透過雲層成像的能力，使一般的光學傳感器無法生成圖像時，還能夠看到地貌，使其非常適合調查自然資源、污染、植被生長情況。同時它的精緻度很高，能夠創建物體的2D或甚至有限的3D圖像。

如此高解析的雷達，當然也被軍事單位應用，但是哨兵1號確實是一個民用衛星等級，而它的雷達波是在電機工程學會(IEEE)認證的 C頻段運行。

丹寫道，他在使用哨兵1號數據時，無意找到一個驚人的發現：愛國者飛彈系統的AN / MPQ-53/65雷達，會與哨兵1號的雷達波交疊時，會出現可見的干擾波，形成模糊的X標記，也就暴露了雷達陣地的位置。

AN / MPQ-53/65是一款多功能雷達，可偵察、追蹤、導引等，被稱為「一機多用」，它的雷達功能也屬於C波段，與哨兵1號的合成孔徑在同一個頻譜，顯然是相互干擾並暴露位置的原因。

愛國者系統不是唯一自曝位置的，俄羅斯S-300和更新的S-400也使用C波段，應該也會被丹所發明的分析方法顯示。中國大陸的雷達系統還不知道，但如果它們也是引用美國或俄羅斯雷達系統的技術，並且在C波段運行，比如紅旗9型(HQ-9)應該就是，那麼它們也會被發現。

丹在網站上說，民用衛星數據正在變得更加普及，Google Earth這樣的地理資訊系統(GIS)已經垂手可得。也就是說，國家組織必須適應新的現實，地理機密已經愈來愈難保守。

(中時電子報)