新北》中和老舊房屋新北第一 金瑞龍：生命安全不能等

2018年10月31日 07:10 中時 葉書宏

新北市屋齡逾30年老舊房屋超過60萬棟，房屋安全性、耐震程度待評估，藍綠兩黨新北市長候選人均針對「都更」端出牛肉，對此，國民黨新北市議員候選人金瑞龍指出，中和老舊房屋逾9萬棟、新北第一，防災型都更刻不能緩，「攸關生命安全，一刻都不能等！」

九合一選舉倒數，選情持續加溫，藍綠新北市長候選人都針對都更端出政見牛肉，侯友宜主張「都更三箭」、「捷運蓋到哪，都更就做到哪」，三環三線是新北都更最大的動力；蘇貞昌則提出都市再生5引擎，要用5具引擎加速都更，政府主導協助民間參與。

金瑞龍表示，資料顯示中和區屋齡逾30年老屋超過9萬棟，數量新北市第一，都更已成刻不容緩，老舊房屋不代表就是不安全，須透過全面耐震評估、安全考量，針對危險、有安全疑慮的老屋，列為優先都更對象，防災型都更要加速辦理，才能讓民眾安居樂業。

再者，金瑞龍提到，中和區發展較早，老舊房舍多、巷弄狹小，儘管老屋可能沒有安全疑慮，但巷弄狹小妨礙救災，一旦發生大火恐波及鄰近房舍，釀成重大傷亡，去年中和南勢角縱火案釀9死，類似這樣的意外不能再發生，都更不僅是房屋改建，更要整體規畫，提升生活品質。

金瑞龍也說，新北年輕人平均要不吃不喝13年，才買得起一間普通的房子，高房價、高房租是年輕人最痛恨的事，土地活化轉型青年社會住宅，居住正義才能逐步落實。

他建議，「交通部公路總局公路人員訓練所」位於中和、板橋 交界，地理位置適中，民眾要前往板橋交通轉運樞紐相當便利，加上原先的公路總局宿舍將改建為公園綠地，若可將訓練所遷移，將可再興建千餘戶社會住宅，讓年輕人更有安定感。

(中時 )