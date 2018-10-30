選前一天太平島實彈演習 丁守中：應延期舉行

2018年10月30日 22:40 旺報 潘維庭

國民黨台北市長候選人丁守中30日表示，我海巡署將於11月21日至23日，在南海太平島進行實彈射擊演習，此事經由國外媒體披露報導，業已引發國際注意與南海周邊國家的抗議；尤其當美國11月即將在南海舉行大規模軍演的敏感時機，太平島此時的實彈演習，更是倍增複雜情勢。

丁守中表示，巧合的是，海巡署在太平島演習的時間，恰好就是台灣九合一大選投票（11/24）的前一天！這實在很難不讓外界產生微妙的聯想。

他指出，如果因為太平島實彈演習造成某種衝突的擴大，影響到兩岸關係的穩定，乃至造成對選舉進行的嚴重影響，這都是不可不慎、不能不防的。

美國之音報導，越南外交部已發出抗議，表示台灣的實彈演習計劃是對越南主權的「嚴重侵犯」；並抨擊太平島附近的演習，是「對和平、穩定和海上安全構成威脅，在南中國海製造緊張，使局勢複雜化」。新加坡南洋大學的教授則質疑，「這不是例行的，這是一種軍事演習；這當然會動搖現狀，台灣必須準備好面對後果」。

丁守中強調，我海巡署雖強調這只是例行的實彈演習，但距離上次太平島實彈演習（今年8月下旬）不過才3個月，是否有必要這麼密集的實彈演習？尤其是在南海風雲變幻險惡，時機敏感之際，我政府應該要有超越「例行性」的智慧與思考，以避免產生不必要的誤會爭端或衝突，甚至造成某些外力藉機生事。

他表示，儘管南海情勢緊張，我們當然仍應在適當時機、以適切方式伸張我們對太平島的主權與實質控制，維護中華民國在南海區域的利益。

丁守中強調，在美國即將在南海軍演、周邊國家抗議干擾且意圖不明，加上適逢台灣大選投票前夕，為了不致引發不確定的變數，也祛除國人的疑慮，此次太平島實彈演習都應該避開在大選前進行，並應展延到11月以後。

(旺報 )