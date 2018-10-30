AirAsia「高雄-馬尼拉」正式起飛 單程未稅1,188起

2018年10月30日 22:32 工商 張佩芬

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia宣布今(30)日正式首航高雄-馬尼拉航線，航班號碼Z2 132的首航班機今稍早於18:15初次抵達高雄小港機場，此首航班機還是由菲律賓AirAsia 執行長 Dexter Comendador親自駕駛AirAsia與高雄市政府觀光局特準備小禮物迎接170多名菲律賓乘客，而首班從高雄前往馬尼拉的班機乘載率也超過80%。

AirAsia 台灣行銷業務總經理 陳長星表示，AirAsia自2016年底開航菲律賓航線之後，各條線平均乘載率都高達80%以上，可見台灣人非常喜歡享受菲律賓海島風光，而最近長灘島又於近日重新開放，相信可以吸引更多台灣人前往觀光。今天正式首航的高雄-馬尼拉」航線，是AirAsia從高雄出發的第二條航線，相信可以加深南台灣與菲律賓之間的觀光商業往來，也能讓南台灣旅客有更多的旅遊選擇，更可從馬尼拉轉往菲律賓更多國內景點，享受千島風情。

為慶祝AirAsia高雄第二條航線開航，AirAsia宣布首航特惠價單程未稅TWD$1,188元起，特價日期為即日起至11月11日，可以購買出發日期自2018年10月30日起至2019年3月30日止的機票。南台灣民眾今後不但可以直飛馬尼拉，更可透過緊密的菲律賓國內網絡，輕鬆連結長灘島、巴拉望、薄荷島等世界級景點，歡迎各位乘客親身體驗。

(工商 )