多災巨艦：維修俄國唯一航母浮動船塢沉沒

2018年10月30日 22:32 中時電子報 盧伯華

俄羅斯庫茲涅佐夫上將號航空母艦

據俄羅斯媒體報導，正在船塢進行大修的俄國海軍唯一現役航空母艦「庫茲涅佐夫海軍上將」號(Admiral Kuznetsov)出現驚險狀況，該航母在進行維修的摩曼斯克船廠中，為航母進進行維修的船塢突然沉沒。事故造成1人失蹤、4人受傷，但航母未受到重大損傷。

《環球網》引述俄羅斯《生意人報》等多家媒體報導說，在當地時間10月30凌晨時分，位於俄羅斯北部港市摩爾曼斯克的一艘PD-50型浮動船塢沉沒，這艘浮動船塢正是用於對俄羅斯海軍唯一航母庫茲涅佐夫海軍上將號進行維修的浮動船塢。

圖為俄羅斯唯一航母庫茲涅佐夫海軍上將號於2006年在摩曼斯克船廠維修。（圖／路透）

報導說，當時航母正在船塢中進行維修，船塢沉沒事故造成1人失蹤、4人受傷。

浮動船塢和船塢上的起重機都在此次事故中下沉，另外還有一部塔式起重機摔落在航母甲板上。

俄媒指出，該浮動船塢沉沒前，曾報告浮船塢的水箱供電中斷，導致水箱中充滿了水，隨後該浮船塢開始沉沒，所幸正在維修的庫茲涅佐夫海軍上將號並未受到損傷。造船廠的發言人格拉迪舍夫（Yevgeny Gladyshev）告訴媒體說，部份設備遭到損壞，但是大部分甲板上的設施都因需要維修而被拆除，因而得以倖免。事故後該船被拖到摩曼斯克造船廠的泊位上繼續進行維修。

俄羅斯航空母艦庫茲涅佐夫海軍上將號於2006年底通過英國海岸時因機件故障，煙囪上拖出一條長而濃的黑煙，國力象徵反成國際笑柄。（圖／美聯社）

庫茲涅佐夫上將號航空母艦是俄羅斯現役唯一航母，前年在從地中海航向英國海岸附近時，一路上煙囪直冒濃濃黑煙，當時英國國防部長法倫將其稱為俄國的「恥辱之船」。

(中時電子報)