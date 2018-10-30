82歲台南舊魚市場確定原地保留

82歲台南舊魚市場建物確定原址保留，未來市府將就後續活化再利用，期許魚市場建物能有再生契機。（曹婷婷攝）

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中時

82歲台南舊漁市場建物確定原地保留！備受台南市民及文史團體關心的中國城舊魚市場去留，喚起各界疾呼保存聲浪，台南市政府地政局30日宣布，因為沒有私有地主選配該魚市場街廓，確定魚市場建物將繼續在原址保留。

緊鄰中國城的舊魚市場，2016年一度面臨拆除命運，遭文史界撻伐，文史團體與市民更發動搶救連署行動，市府為此召開多次說明會與現勘，如今終於傳出好消息。

地政局指出，中國城區段徵收於2015年公告後，區內舊魚市場建物因畫設為商業區須予拆除供土地所有權人分配，但，因舊魚市場建物的建築樣貌及所在區位均有特殊文史定位，市府於是邀集市民及文史團體針對舊魚市場建物召開2次公民論壇會議，討論各種保留方案可行性。

行政院長賴清德在台南市長任內，也在去年6月中國城廣場景觀改造工程動土時，公開表示魚市場政策「確定保留」，經地政局今年5月、7月辦理2次配地說明會，9月辦理抽籤，並於10月29日完成配地作業，區內4戶抽籤戶經自行選地後，分別分配於臨康樂街商業區及運河星鑽地區土地，無人選擇分配魚市場建物所在商業區，魚市場建物原地保留終有圓滿結果。

運河星段地區區段徵收工程預定明年3月完工，中國城廣場改造工程亦進行中，在魚市場建物確定原位置保留後，未來，市府將就後續活化再利用，召開文化團體座談會，以期保留後之魚市場建物能有再生的契機。

(中時 )

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