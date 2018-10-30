「萌萌」年度大事又來了！萬聖節攜咩咩扮鬼太郎、臭鼠人

2018年10月30日 22:42 中時 林淑娟

萌萌和咩咩扮成「鬼太郎＆臭鼠人」可愛造型。（伊林娛樂）

萌萌和咩咩到兒童新樂園玩。（伊林娛樂）

萌萌和咩咩到兒童新樂園玩。（伊林娛樂）

萌萌和咩咩到兒童新樂園玩。（伊林娛樂）

伊林娛樂最可愛的小師妹「萌萌」兩年前萬聖節扮「小小無臉男」爆紅，去年她與妹妹咩咩神還原死神路克和L，被誇萌翻。今年小姊妹的「鬼太郎＆臭鼠人」可愛造型，又在幼兒園舉辦的萬聖節變裝派對成為吸睛焦點。萌媽笑說，日前完成這件年度家庭大事後，全家人累到好像辦完一場大型活動，必須接連放假4天，30日還帶她們到台北的兒童新樂園玩，過了開心的萬聖節假期。

萌媽說，萌萌看了鬼太郎的電影後很喜歡，就自己說今年萬聖節要扮這個，她就去傳統市場以及小北百貨、文具店採買材料，利用現成的衣服來加工，兩個人的造型成本都不超過500元，加起來千元以內就解決了。其中鬼太郎的藍色衣服、背心、木屐都是現成的，她再用魔鬼氈粘上黃羽毛，頭上的眼球老爹是用保麗龍球做的，最難取得的反而是髮片，必須故意遮住一邊眼睛。

相較於姊姊萌萌很喜歡扮妝，咩咩本來對扮成臭鼠人興趣缺缺，但媽媽告訴她扮這個可以吸奶嘴，妹妹為了想要吸奶嘴就很樂意了。

姊妹兩昨天去兒童新樂園玩時，也再度重現「鬼太郎＆臭鼠人」，吸引許多遊客直呼「卡哇伊」爭相拍照，而且大人們很捧場讓她們大豐收，小小的籃子裡裝滿了糖果。

(中時 )