東森購物今年美妝產品估計銷售額將達24.7億元

2018年10月30日 22:51 工商 張佩芬

東森購物美妝品業績快速成長，今年累計至九月份營收達18億元，推估今年將達到24.7億的營收目標，目標2020年包括自營商品60億，預計將達到75億元。今年最後兩個月有周年慶與雙十一，推出大江生醫製造的Abysse多效晶透修護面膜衝刺業績。

女人25歲以後肌膚就逐漸開始老化，乾燥、暗沈、紋路、黑斑、鬆弛、毛孔等，被肌膚八大問題困擾的女性，Abysse 艾秘絲多效晶透修護面膜，與大江生醫合作推出，粉紅天然面膜，添加日本山茶花籽精華油，山茶花油被日本人稱為椿油，被譽為世界上三大最優質的油之一，10/31(三) 20:00 在東森購物CH34首賣。

面膜一直是台灣愛美女性的保養聖品，台灣人愛敷面膜出了名，一年可以敷掉超過1億5,000萬片，市場商機一年上看40億台幣，Abysse 艾秘絲多效晶透修護面膜，與大江生醫合作推出，大江生醫擁有30年歷史，不但有自己的研發中心，還是全球各大知名品牌委託的代工廠，打造生物挖礦的全新營運模式，屢獲國際專業機構肯定，今年亦獲得金牌殊榮的東京天才發明獎。

Abysse 艾秘絲多效晶透修護面膜，富含山茶花籽油，一般人以為山茶花油只是護髮用途，但其實早在很以前，日本女生已經把山茶花油當作日常的萬能油使用，含有極高油酸達84％，具有強滲透細胞壁的功效，含有豐富營養素維生素A、B、D、E及礦物質等，促進細胞的微循環，滲透至深皮層進行修護緊緻肌膚的組織，幫助細胞活化再生。還有多種海洋植物精萃，可以幫助水嫩肌膚、淡化紋路。

Abysse 艾秘絲多效晶透修護面膜，採用日本山茶花籽精油布膜，鏍縈布膜吸濕力強更顯親透，含天然豐富油酸提亮抗暗沈，還有皂素溫和鎮定抗敏，可以阻擋外來傷害，減少水分散失。經過100人實測，使用Abysse 多效晶透修護面膜，將面膜貼敷於全臉肌膚15分鐘後取下，使用前與使用後進行膚質測定，肌膚含水量顯著提昇26.2％，肌膚皺紋顯著減少16.8％，肌膚光澤有效提昇15.5％，肌膚毛孔大幅減少14.5％。

產品無添加色料、香精、酒精、矽靈、礦物油、生物激素和Paraben防腐劑，0刺激通過皮膚安全測試，適合所有敏感膚質。

此款面膜添加日本山茶花籽精華油、多種海洋植物精萃，備受名媛貴婦肯定，特別找來凍齡女王曲艾玲代言，10/31(三) 20:00在東森購物CH34首賣。市價4,740元，東森價2,880元，估計會為雙11及週年慶活動，帶來良好的業績挹注。

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